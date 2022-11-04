Günlük burç yorumları (11 Kasım 2022)

Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Entelektüel girişimler desteklenirken iletişim için elverişli bir zemin yaratabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Gezi ve seyahatlere vakit ayırırken kendinizi geliştireceğiniz alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Eğitim ve okulla ilgili gelişmeler olabilir.
BOĞA
Para kaynaklarınızı arttırmaya odaklanabilir, yazı ve iletişim üzerinden yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.
İKİZLER
Duygularınızı ifade etme arzunuz kendini gösterebilir, etkin rol almak istediğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.
YENGEÇ
Mantık çerçevesinde hareket etmeye özen gösterirken anın tadını çıkarmayı unutmamanızda fayda var, zihninizde uçuşup duran fikirler söz konusu.
ASLAN
Arkadaş ortamları, topluluklar arasında sözcü olma gibi roller söz konusu olabilir. Enerjinizi geleceğe yönelik çalışmalara harcayabilirsiniz.
BAŞAK
Kariyerinizde gereğinden fazla idealist bir tavır sergileyerek tutkularınızın peşine fazla düşebilirsiniz. İsteklerinizi gözden geçirmeniz mümkün.
TERAZİ
Uyumlu fikirler ve anlayışlı yaklaşımlar günün parolası. Hoşgörü ve tarafsızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.
AKREP
Finansal konular gündeminizde olabilir, ortaklı gelirleriniz ve muhasebe ile ilgilenebilirsiniz.
YAY
Gönlünü almanız gereken kişi ve durumlarla ilgili gelişmeler olabilir, doğrunun bir olmadığını unutmamanızda fayda var.
OĞLAK
Günlük işlerinizi hızlıca halletmeye çalışırken aksamalar oluşabilir, plan ve programlı hareket etmenizde fayda var.
KOVA
Aşk hayatında şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir, sevginizi ve duygularınızı rahatlıkla ifade edeceğiniz ortamlar yaratabilirsiniz.
BALIK
Aile, çocuklar ve ev yaşamıyla ilgilenebilirsiniz. Herkese eşit davranmaya çalışırken kendinize haksızlık etmekten kaçının derim.