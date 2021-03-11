Günlük burç yorumları (11 Mart 2021)

11.03.2021 - 01:06
Yeni işlere başlamayın. Ay boşlukta!
Saat 16:30’a kadar Ay boşlukta. Yeni bir şeye başlamak için pek de uygun bir gün değil. Ne yapacaksanız sonra yapın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlarım, bugün ağzınız ayrı, kafanız ayrı yerden konuşacak olabilir. O nedenle olabildiğince dikkatli derdinizi dile getirin bir anda kendinizi absürt bir yerde bulabilirsiniz.
Boğa
Sosyal alanda güzel gelişmeler konuşmalar olabilir ama bunun yanıltıcı yanı da olabilir. O nedenle iyi dinleyin karşınızdakini. Bunun yanında yaratıcı işler için harika bir gün.
İkizler
Canım ikizlerim, 11 burcun en tatlılarısınız. Ama anında ağda kıvamına gelmek gibi bir durumunuz bugün söz konusu olabilir. İkili ilişkilere dikkat derim. Az öz konuşun bugün.
Yengeç
Ankara’dan abim geldi evde bir bayram havası… Bugün uzaktan biri ile iletişimde olabilirsiniz. Uzak ve yabancı yerlerden size haberler gelebilir. Dikkatiniz akademik konulara da kayabilir.
Aslan
Sevgili aslanlar, bugün eğer resmi işleriniz varsa ve daha önceden başlamış, süregelen işlerse bugün tam hız devam edin ama eğer yeni bir iş ise o zaman erteleyin derim.
Başak
Bugün aslında iş günü olmasa sizin için keyif günü. Eşinizle, sevdiklerinizle hoş zamanlar geçirmeniz mümkün. En azından onları arayıp hoş bir telefon görüşmesi bile iyi gelebilir size.
Terazi
Sevgili Teraziler, günlük koşturmalar, iş arkadaşlarınız ve sağlığınız konusunda bugün yapmanız gerekenler varsa yapın ama çok da fazla çevrenizle içli dışlı olmayın.
Akrep
Bugün, aşk konusu gündeminize girebilir ve nahoş olaylara da açık duruyor. O nedenle bugün olabilecek olumsuz gelişmelerden uzak durmaya gayret edin.
Yay
Bugün sizin için yakın çevrenizde tam dert dinleme, anlatma günü olarak görünüyor. Bol bol konuşup rahatlayabilirsiniz. Keza evinizle de ilgilenmek için iyi bir zaman.
Oğlak
Ay para konularında “bugün bu konularla çok ilgilenme!” demekte. Söz dinleyip bugünü başka işlerle uğraşarak geçirmeniz mümkün. Aceleci davranmayın.
Kova
Sizin için biraz tuhaf bir gün olacakmış gibi duruyor. iyi ile kötü yanyana görünüyor. “e, peki ben şimdi dayak mı yedim, sevildin mi?” diyebilirsiniz. Hiç takılmayın.
Balık
Kelimenin tam anlamıyla duygusal bir gün. Mırıl mırıl uzana, gerine yataktan hiç çıkmak istemeyebilirsiniz. Derhal çıkın ve para konusunda fırsatları kovalayın.