Günlük burç yorumları (11 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

11.03.2021 - 01:06

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 1

Yeni işlere başlamayın. Ay boşlukta! 

Saat 16:30’a kadar Ay boşlukta. Yeni bir şeye başlamak için pek de uygun bir gün değil. Ne yapacaksanız sonra yapın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 2

Koç

 Sevgili koçlarım, bugün ağzınız ayrı, kafanız ayrı yerden konuşacak olabilir. O nedenle olabildiğince dikkatli derdinizi dile getirin bir anda kendinizi absürt bir yerde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 3

Boğa

Sosyal alanda güzel gelişmeler konuşmalar olabilir ama bunun yanıltıcı yanı da olabilir. O nedenle iyi dinleyin karşınızdakini. Bunun yanında yaratıcı işler için harika bir gün.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 4

İkizler

Canım ikizlerim, 11 burcun en tatlılarısınız. Ama anında ağda kıvamına gelmek gibi bir durumunuz bugün söz konusu olabilir. İkili ilişkilere dikkat derim. Az öz konuşun bugün.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 5

Yengeç

Ankara’dan abim geldi evde bir bayram havası… Bugün uzaktan biri ile iletişimde olabilirsiniz. Uzak ve yabancı yerlerden size haberler gelebilir. Dikkatiniz akademik konulara da kayabilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlar, bugün eğer resmi işleriniz varsa ve daha önceden başlamış, süregelen işlerse bugün tam hız devam edin ama eğer yeni bir iş ise o zaman erteleyin derim.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün aslında iş günü olmasa sizin için keyif günü. Eşinizle, sevdiklerinizle hoş zamanlar geçirmeniz mümkün. En azından onları arayıp hoş bir telefon görüşmesi bile iyi gelebilir size.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 8

Terazi

Sevgili Teraziler, günlük koşturmalar, iş arkadaşlarınız ve sağlığınız konusunda bugün yapmanız gerekenler varsa yapın ama çok da fazla çevrenizle içli dışlı olmayın.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün, aşk konusu gündeminize girebilir ve nahoş olaylara da açık duruyor. O nedenle bugün olabilecek olumsuz gelişmelerden uzak durmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 10

Yay

Bugün sizin için yakın çevrenizde tam dert dinleme, anlatma günü olarak görünüyor. Bol bol konuşup rahatlayabilirsiniz. Keza evinizle de ilgilenmek için iyi bir zaman.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 11

Oğlak

Ay para konularında “bugün bu konularla çok ilgilenme!” demekte. Söz dinleyip bugünü başka işlerle uğraşarak geçirmeniz mümkün. Aceleci davranmayın.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 12

Kova

Sizin için biraz tuhaf bir gün olacakmış gibi duruyor. iyi ile kötü yanyana görünüyor. “e, peki ben şimdi dayak mı yedim, sevildin mi?” diyebilirsiniz. Hiç takılmayın.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2021) - 13

Balık

Kelimenin tam anlamıyla duygusal bir gün. Mırıl mırıl uzana, gerine yataktan hiç çıkmak istemeyebilirsiniz. Derhal çıkın ve para konusunda fırsatları kovalayın.

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