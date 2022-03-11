Günlük burç yorumları (11 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 09:17 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 09:18
Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Her şeye merakınızın arttığını hissedebilirsiniz. Bu merak dikkatinizi dağıtabilir, odaklanırken daha çok çaba sarf edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yoğun telefon trafiği sizi biraz sıkabilir. Sizin bilgilerinize ihtiyaç duyulabilir, yakın çevreniz ile paylaşım halinde olabilirsiniz.
Boğa
Kendinizi ifade etme isteğiniz artabilir, tarzınızdan farklı hareket etmeniz gerekebilir.
İkizler
Espritüelliğiniz, sivri zekanız ve entelektüel tavrınız ile bugün ne konuşsanız dinlenir. Yine de bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz.
Yengeç
Seçeneklerin çokluğundan ziyade neyi seçmek istediğinize karar verememiş olmaktan dolayı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. İki taraflı düşünmeye çalışın.
Aslan
Keyifli, yoğun kontak kurabileceğiniz bir gün. Her açıdan mantıklı ve tutarlısınız. Yeniliklere açık olabilirsiniz.
Başak
Detaycı ve memnuniyetsiz hissedebilirsiniz. Sadece kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak yardımcı olacaktır.
Terazi
Aynı anda yürütmeye çalıştığınız işler sizi zirveye taşıyor. Çalışmalarınızın meyvesini almaya başlayabilirsiniz.
Akrep
Akılcı tavrınız, hızlı düşünmeniz bugün size ihtiyaç duyduğunuz pratikliği verebilir. Dikkatli olmaya çalışın, fire verebilirsiniz.
Yay
Eşinizle olmaktan keyif alabilirsiniz, uzun zamandır böyle sohbetler etmiyorduk diye iç geçirmeniz olası.
Oğlak
İşinize kendinizi bambaşka alanlardan yararlı kılabilirsiniz. Faydacı haliniz önünüzü açmakta etkili olabilir.
Kova
Oldukça flörtöz bir ruh halinde olabilirsiniz. Sanki her şey sizin için yapılmışçasına keyif verebilir.
Balık
Ailenize karşı daha farklı bakış açıları oluşturabilir, çift taraflı düşünebilirsiniz. Bu değişim sizin yararınıza olabilir.