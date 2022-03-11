Günlük burç yorumları (11 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 09:17 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 09:18

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 1

Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Her şeye merakınızın arttığını hissedebilirsiniz. Bu merak dikkatinizi dağıtabilir, odaklanırken daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 2

Koç

Yoğun telefon trafiği sizi biraz sıkabilir. Sizin bilgilerinize ihtiyaç duyulabilir, yakın çevreniz ile paylaşım halinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 3

Boğa

Kendinizi ifade etme isteğiniz artabilir, tarzınızdan farklı hareket etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 4

İkizler

Espritüelliğiniz, sivri zekanız ve entelektüel tavrınız ile bugün ne konuşsanız dinlenir. Yine de bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 5

Yengeç

Seçeneklerin çokluğundan ziyade neyi seçmek istediğinize karar verememiş olmaktan dolayı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. İki taraflı düşünmeye çalışın.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 6

Aslan

Keyifli, yoğun kontak kurabileceğiniz bir gün. Her açıdan mantıklı ve tutarlısınız. Yeniliklere açık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 7

Başak

Detaycı ve memnuniyetsiz hissedebilirsiniz. Sadece kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 8

Terazi

Aynı anda yürütmeye çalıştığınız işler sizi zirveye taşıyor. Çalışmalarınızın meyvesini almaya başlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 9

Akrep

Akılcı tavrınız, hızlı düşünmeniz bugün size ihtiyaç duyduğunuz pratikliği verebilir. Dikkatli olmaya çalışın, fire verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 10

Yay

Eşinizle olmaktan keyif alabilirsiniz, uzun zamandır böyle sohbetler etmiyorduk diye iç geçirmeniz olası.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 11

Oğlak

İşinize kendinizi bambaşka alanlardan yararlı kılabilirsiniz. Faydacı haliniz önünüzü açmakta etkili olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 12

Kova

Oldukça flörtöz bir ruh halinde olabilirsiniz. Sanki her şey sizin için yapılmışçasına keyif verebilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2022) - 13

Balık

Ailenize karşı daha farklı bakış açıları oluşturabilir, çift taraflı düşünebilirsiniz. Bu değişim sizin yararınıza olabilir.

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