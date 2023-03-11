Günlük burç yorumları 11 Mart 2023)

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023)

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 1

Ay gece 02:36 ile 03:05 arasında boşlukta olacak ve sonra akrep burcuna geçecek, kendinizi çevrenize karşı biraz yabancılaşmış hissetmeniz olası.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 2

KOÇ

Birinden kariyerle ilgili tavsiye isteyebilirsiniz. Danışmanlar veya uzmanlarla da çalışabilirsiniz. Akıl akıldan üstündür unutmayın.  

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün çocuğunuzun sevgilinizin sizi tatlı sözlerle kandırmasına kesinlikle müsaade etmeyin. Hele para konusunda temkinli olmanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Çocukların performansıyla ilgili güzel haberler almanız çok olası. Akrabalarınız tarafından yönetilen işlerle bugün alakalı olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün sizin için nispeten hareketli, keyifli hem de yer yer gerilimlere açık bir günmüş gibi görünmekte. Çevrenizdeki işlere çok karışmayın.  

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 6

ASLAN

İkinci bir işiniz varsa, finansal olarak başarılı eylemlerde bugün bulunabilirsiniz. Öğrenciyseniz çalışmalarınıza dikkat edin.  

 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Kafanıza takılan öteden beri getirdiğiniz düşüncelerinizi bugün biraz tartmak isteyebilirsiniz. Kendinizi çözüm konusunda düşünürken bulabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 8

TERAZİ

İş yerindeki bir yanlış anlaşılmayı gidermek, bir amire, müdüre ayrıntılı açıklamalar yapmak bugün işinizi kolaylaştırılacaktır. Dikkat! 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 9

AKREP

Özellikle bugün sevgilinizle veya çocuklarınızla iletişimde kantarın topuzunu kaçırmamaya bakın. Kafa karışıklığı için iyi bir gün değil. Dikkatli olun.  

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 10

YAY

Bir aile üyesiyle başa çıkmak için, tüm nezaket ve diplomasi becerilerinize ihtiyacınız olacak. Sabırlı ve anlayışlı davranmaya bakın. Yolunuz açık! 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün özellikle taşınmaz mallarla ilgili bir konu varsa bu konuda çok iyi düşünerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Paraya dikkat edin.  

 

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün para ilgili istikrarsızlık tamamen göz ardı edilemez bir hal alabilir. Doğru düzgün kararlar vererek yolunuzda yürümeye bakın.  

Günlük burç yorumları 11 Mart 2023) - 13

BALIK

Kendinizi bugün aşk ve ilişkiler ve uzun süreli ilişkiler konusunda daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeye bakın.  

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