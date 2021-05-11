Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

11.05.2021 - 00:20

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 1

Boğa burcunda yeniay

Ekonomik anlamda neredesin ve neler yapabilirsin? Karar verip adım atılması için güzel zamanlar.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugün özellikle harcamalarınıza ve para ile ilgili konulara dikkat edin, hatta mümkünse yeni adımlar atmayın, bunun yerine sıvayın kolları işe güce dalın, bakarsınız güzel gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Keyfiniz pek bir yerinde, aman nazar değmesin, kariyeriniz ile ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanabilir, ama bugün mümkünse yakın çevreniz ile pek haşir neşir olmayın sabrınızı sınayabilirler.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Canım ikizler, biliyorum çok sıkıldınız, pek size göre değil ama bugün mümkünse biraz kendinize vakit ayırıp yalnız kalmaya ve maneviyatınızı güçlendirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, artık biraz kendinize öncelik vermeniz gerektiğini umarım fark etmişsinizdir, bırakın dertlere derman olma çabanızı, önce kendinize iyi bakın. Kendi isteklerinize odaklanırsanız güzel bir gün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, partnerinizin sizden ilgi ve sevgi beklediği bir gün olabilir, beklentiler altında kendinizi sıkışmış hissetmek yerine karşınızdakinin ne söylediğine azıcık kulak verin derim.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 7

Başak

1-2-3 tıp oynamaya ne dersiniz? Özellikle çalışma ortamınızda ve birlikte çalıştığınız kişilere aniden parlama olasılığınız yüksek gibi görünüyor. Herkes mükemmel olmak zorunda değil, sakin olun.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Sevgili Teraziler, sevgilinizin, eşinizin, çocuğunuzun sorunları ile ilgilenmekten kendinize vakit ayıramaz oldunuz. Ama unutmayın ki siz iyi olmazsanız kimseye faydanız olmaz, sağlınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Ne yapsın bu Akrepler! Bir yandan eş – sevgili, bir yandan aile derken kime koşacağınızı şaşırmış durumdasınız, iyisi mi hepsini boş verin, biraz kendinizle kalın. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 10

Yay

Bırakın başkalarının krizleri ile uğraşmayı da iş hayatınız odaklanmaya bakın, bakın güzel gelişmeler kapıda, dalgınlığın vakti değil, haydi canım Yaylar, sıvayın kolları.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, bugün finansal para konularında yeni adımlar atmak için pek uygun değil, bunun yerine azıcık kalbinizin sesini dinleyin derim, aşk kapınızı çalmak üzere.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 12

Kova

Caanım Kovalar, bu sıralar sizi memnun etmek pek bir zor, bugün aileniz ile kurduğunuz iletişime lütfen dikkat edin, zira gerginlikler söz konusu olabilir, kendinize vakit ayırın derim.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sevgili Balıklar, kafanızda her şeyi bu kadar büyütmeyin, bırakın herkes istediğini istediği gibi yapsın, herkese yetişemez ve herkesi memnun edemezsiniz bunun unutmayın.

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