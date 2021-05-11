Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2021)

11.05.2021 - 00:20
Boğa burcunda yeniay
Ekonomik anlamda neredesin ve neler yapabilirsin? Karar verip adım atılması için güzel zamanlar.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün özellikle harcamalarınıza ve para ile ilgili konulara dikkat edin, hatta mümkünse yeni adımlar atmayın, bunun yerine sıvayın kolları işe güce dalın, bakarsınız güzel gelişmeler yaşanabilir.
Boğa
Keyfiniz pek bir yerinde, aman nazar değmesin, kariyeriniz ile ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanabilir, ama bugün mümkünse yakın çevreniz ile pek haşir neşir olmayın sabrınızı sınayabilirler.
İkizler
Canım ikizler, biliyorum çok sıkıldınız, pek size göre değil ama bugün mümkünse biraz kendinize vakit ayırıp yalnız kalmaya ve maneviyatınızı güçlendirmeye bakın.
Yengeç
Sevgili yengeçler, artık biraz kendinize öncelik vermeniz gerektiğini umarım fark etmişsinizdir, bırakın dertlere derman olma çabanızı, önce kendinize iyi bakın. Kendi isteklerinize odaklanırsanız güzel bir gün sizi bekliyor.
Aslan
Sevgili Aslanlar, partnerinizin sizden ilgi ve sevgi beklediği bir gün olabilir, beklentiler altında kendinizi sıkışmış hissetmek yerine karşınızdakinin ne söylediğine azıcık kulak verin derim.
Başak
1-2-3 tıp oynamaya ne dersiniz? Özellikle çalışma ortamınızda ve birlikte çalıştığınız kişilere aniden parlama olasılığınız yüksek gibi görünüyor. Herkes mükemmel olmak zorunda değil, sakin olun.
Terazi
Sevgili Teraziler, sevgilinizin, eşinizin, çocuğunuzun sorunları ile ilgilenmekten kendinize vakit ayıramaz oldunuz. Ama unutmayın ki siz iyi olmazsanız kimseye faydanız olmaz, sağlınıza dikkat edin.
Akrep
Ne yapsın bu Akrepler! Bir yandan eş – sevgili, bir yandan aile derken kime koşacağınızı şaşırmış durumdasınız, iyisi mi hepsini boş verin, biraz kendinizle kalın.
Yay
Bırakın başkalarının krizleri ile uğraşmayı da iş hayatınız odaklanmaya bakın, bakın güzel gelişmeler kapıda, dalgınlığın vakti değil, haydi canım Yaylar, sıvayın kolları.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, bugün finansal para konularında yeni adımlar atmak için pek uygun değil, bunun yerine azıcık kalbinizin sesini dinleyin derim, aşk kapınızı çalmak üzere.
Kova
Caanım Kovalar, bu sıralar sizi memnun etmek pek bir zor, bugün aileniz ile kurduğunuz iletişime lütfen dikkat edin, zira gerginlikler söz konusu olabilir, kendinize vakit ayırın derim.
Balık
Sevgili Balıklar, kafanızda her şeyi bu kadar büyütmeyin, bırakın herkes istediğini istediği gibi yapsın, herkese yetişemez ve herkesi memnun edemezsiniz bunun unutmayın.