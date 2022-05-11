Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 1

Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Merkür retro hareketine başlıyor, yarım kalan her şeyi tamamlamak ve düzene kavuşturmak için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 2

Koç

Kendi sağlığınız ve rahatınız için birtakım değişikliklerde bulunabilir, iş yerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Ev yaşamı ve dekorasyon konularında kendi zevkinizi baz alarak değişime gidebilir, daha konforlu olmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Alım/satım işlemleri gündeminizde olabilir, acil değilse ertelemeyi düşünebilirsiniz. Aile içi yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Dedikodulara mahal vermemek için daha dikkatli olmalısınız. Kendi içinizde halletmeniz gereken konular olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Kazançlarınızı arttırmaya yönelik girişimleriniz olumlu sonuç verebilir. Finansal konularda gerekeni yapabilecek güce sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 7

Başak

Sizin için doğru olanı yapmak daha çok önem kazanabilir, geriye dönük düzeltmelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Çok fazla kritik ve analiz yapabilirsiniz. Baskı hissettiğiniz konularda özgürleşmek için yeni adımlar atmanız olası.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Arkadaşlarınıza destek olup yardımlaşacağınız durumlar yaşanabilir, sevdiklerinizle bir arada olacağınız toplantılarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 10

Yay

İtibar ve imajınızı daha iyi bir hale getirmek için çabalayabilir, eski başarıların üzerine çıkmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Eğitim hayatında özveri gerektiren projelerde bulunabilir, önceden vakit geçirdiğiniz insanlarla aniden karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 12

Kova

Düşünmeyi düşünecek kadar aktif bir zihin sizi yorabilir. Eylemlerinizi kendi derinliğinize yöneltmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022) - 13

Balık

İlişki dengesini sağlamak adına karşı tarafın daha istekli olması ve daha çok çabalaması muhtemel. Eksiklikler sırayla tamamlanabilir.

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