Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 00:00
Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Merkür retro hareketine başlıyor, yarım kalan her şeyi tamamlamak ve düzene kavuşturmak için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendi sağlığınız ve rahatınız için birtakım değişikliklerde bulunabilir, iş yerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
Boğa
Ev yaşamı ve dekorasyon konularında kendi zevkinizi baz alarak değişime gidebilir, daha konforlu olmaya çalışabilirsiniz.
İkizler
Alım/satım işlemleri gündeminizde olabilir, acil değilse ertelemeyi düşünebilirsiniz. Aile içi yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.
Yengeç
Dedikodulara mahal vermemek için daha dikkatli olmalısınız. Kendi içinizde halletmeniz gereken konular olabilir.
Aslan
Kazançlarınızı arttırmaya yönelik girişimleriniz olumlu sonuç verebilir. Finansal konularda gerekeni yapabilecek güce sahipsiniz.
Başak
Sizin için doğru olanı yapmak daha çok önem kazanabilir, geriye dönük düzeltmelerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Çok fazla kritik ve analiz yapabilirsiniz. Baskı hissettiğiniz konularda özgürleşmek için yeni adımlar atmanız olası.
Akrep
Arkadaşlarınıza destek olup yardımlaşacağınız durumlar yaşanabilir, sevdiklerinizle bir arada olacağınız toplantılarda bulunabilirsiniz.
Yay
İtibar ve imajınızı daha iyi bir hale getirmek için çabalayabilir, eski başarıların üzerine çıkmak için çalışabilirsiniz.
Oğlak
Eğitim hayatında özveri gerektiren projelerde bulunabilir, önceden vakit geçirdiğiniz insanlarla aniden karşılaşabilirsiniz.
Kova
Düşünmeyi düşünecek kadar aktif bir zihin sizi yorabilir. Eylemlerinizi kendi derinliğinize yöneltmek isteyebilirsiniz.
Balık
İlişki dengesini sağlamak adına karşı tarafın daha istekli olması ve daha çok çabalaması muhtemel. Eksiklikler sırayla tamamlanabilir.