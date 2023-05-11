Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Mayıs 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 1

Ay, bugün 02:52  ile 09: 08 arasında boşlukta olacak sonra ise Kova burcuna geçiş yapacak. Çok daha farklı bir kafa ile hayata bakabiliriz bugün.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 2

KOÇ

Yakın çevrenizle alakalı kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Bugün doğru beslenmeniz ve çok su içmeniz, dokularınızı tüm ekstra toksinlerden temizlemenize yardımcı olabilir. Sağlığa dikkat edin.  

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

Bugün kendi dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Parasal konularla alakalı yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep olabilir. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

Kendiniz bugün biraz geçmişle mücadele ederken bulabilirsiniz. Dönüp dolaşıp aynı konuları açıp durmamanızda fayda var. Geçmiş, geçmişte kaldı.  

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

Zihnen ve bedenen fazlasıyla hızlı geçecek bir gün geçirebilirsiniz. Erken saatlerden itibaren koşuşturma içinde olabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 7

BAŞAK

Çalışmak istemiyorsan bile, yine de yapmalısın. Hareket etmek, odaklanmanıza ve günün geri kalanını atlatmak için yardımcı olabilir. Biraz daha dikkat! 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Gelir ve giderlerinizle ilgili finansal işlerde bazı engellerle karşılaşmanız mümkün. Yaşadıklarınızdan yola çıkarak bazı yapılanmalar içine girebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Bir anda bugün incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuda yükselip en yakınızdakilere sesinizin tonunu yükseltmek gibi bir eğilim içine girebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 10

YAY

Bugün sağlığınıza, beden bakımınıza ve güzelliğinize özen gösterebilirsiniz. Bunun için terapilere gitmek isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Bugün ödenmemiş borçları veya borçları da ödeyebilirsiniz. Yeni girişimleri ve harcamaları erteleyin.  İşiniz için bugün motivasyonunuz da olmayabilir.  

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Finansal işler gün boyunca sizi meşgul edebilir. Ancak bu kez alacağınız riskleri enine boyuna değerlendirmeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Durup dururken tam içinize sinmeyen veya asla ihtiyacınız olmayan abuk bir şey alma potansiyeliniz hayli fazla. Rahat durun. Paranın kıymetini bilin derim. 

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