Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, sabah saatlerinde ay yengeç burcuna geçiş yapıyor. Evimiz, yuvamız en güvendiklerimiz ile bir arada olmak daha huzurlu hissettirecektir. Astrolojide Ay Yengeç kombinasyonu annelik ile ilintilidir. Hafta sonu anneler gününde de Ay Yengeç burcunda olacak, bizi dünyaya getiren varlığın kutsanma zamanları. İki gün boyunca annemizi, annemizle olan ilişkimizi düşünerek ve ona yakın olmak isteyerek geçirebiliriz. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlara çekilebilirsiniz. Gün içinde Ay ile Mars arasında bir dik açı gerçekleşecek. Bu durum duygusal açıdan tepkilerin yönetilmesini engelleyebilir, duygusal gerilimlere açık bir gün. Evde bir tadilat yapmak veya bozulan eşyaları onarmak isteyebiliriz.