Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2025)

Boğa

Bugün duygusal yoğunluğun artabilir. Özellikle ilişkiler ve dostluklar konusunda hassas bir denge kurman gerekebilir. Bir arkadaşınla yapacağın konuşma ya da geçmişten gelen bir haber, seni bir iç muhasebeye yöneltebilir. Bu dönemde affetmeyi öğrenmek sana çok şey kazandırabilir. İşlerle ilgili düşünmemeye çalışsan da zihninde bazı planlar dönmeye devam edecek. Doğaya çıkmak, toprakla temas etmek ya da üretici bir işle uğraşmak ruhunu besleyebilir.