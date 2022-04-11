Günlük burç yorumları (11 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 00:53
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Beğeni almak ve takdire layık olmak için şanslı bir gün. Öz bakımlarınızdan daha yoğun etki alabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Leb demeden leblebiyi kastettiğinizi anlayan insanlarla birlikte olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğlenceli ve güler yüzlü tavrınızı sergileme vakti.
Boğa
Aile içi ilişkileri tazelemek, hissettiğiniz güveni arttırıcı etkisiyle size iyi gelebilir. Stres yönetimi sizin elinizde olsun.
İkizler
Edindiğiniz meşgaleler ile zihninizi odaklamaya çalışırken geçmişin muhakemesinden kaçmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizle bağlarınızı kuvvetlendirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Yengeç
Maddi kazanımlarınız üzerine yoğunlaşabilir, olumlu finansal gelişimlere tanık olabilirsiniz. Madden ve manen hayattan keyif aldığınızı hissedebilirsiniz.
Aslan
Duygularınızı dışa vururken daha savunmacı ve daha düşünceli bir tutumda olabilirsiniz. Koruma ve korunma ihtiyacınız yoğun.
Başak
Eğitim, çocuklar ve uzun vadeli planlarda yaşanan ani gelişmelerden çok etkilenebilirsiniz. Artıları ve eksileri değerlendirirken nötr olmaya çalışın.
Terazi
Mutluluktan bir haber ver dilek taşı diye devam eden şarkıdaki gibi kendinizi sevdiklerinize karşı moral verir ve destek olurken bulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü.
Akrep
Gündeminizde kariyer ve sorumluluklarınızın hakedilişi olabilir. Kadın figürlerin ve otoritelerinizin desteğini alabilirsiniz.
Yay
Düşünsel, davranışsal ve ruhsal anlamda serbestlik arayışı içinde olabilirsiniz. Özgürlüğü yeniden tanımlayabilirsiniz.
Oğlak
Aklınıza gelenin başınıza geldiğini düşündürecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli ve derin fikirlerinizi paylaşmanız gerekebilir.
Kova
Evliliğiniz, ortaklı işleriniz ve ilişkileriniz için verimli bir gün. Yapıcı ve insanı saran deneyimlerde bulunabilirsiniz.
Balık
Temiz ve daha sağlıklı ortam yaratma isteği duyabilir, arayışlara girebilirsiniz. Hayallerinizi, hedeflerinize yaklaştırırken yorgun düşebilirsiniz.