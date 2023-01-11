Günlük burç yorumları (11 Ocak 2023)

Ay, Başak burcunda hareket edecek. O nedenle ortalığı toplamak için ideal bir gün. Kalkın biraz iş yapın derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Sağlığınızla ilgili olarak biraz daha spora ağırlık verebilir ve kan değerleriniz hakkında tam bir fikre sahip olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili olun.
BOĞA
Duygusal ilişkinizde ne olduğunu bilmediğiniz veya hakim olamadığınız bir günden geçecek olabilirsiniz. Ciddi konulara girmeyin.
İKİZLER
Sizden yaşça büyük insanlardan fikir almak için uygun bir zaman. Onların ihtiyaçlarını da giderebilirsiniz. Paylaşımcı olun.
YENGEÇ
Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili bazı gelişmeler dönüp dönüp sizi bulabilir bugün. Sabırlı ve akıllı davranırsanız aranız bu insanlarla bozulmaz.
ASLAN
Ödeme alacaksanız bu zamanlar sizin için güzel zamanlar. Paranızın peşinde olun derim ve ayrıca çıkacak fırsatları da kollayın.
BAŞAK
Kendiniz için güzel bir şeyler yapmak adına harika bir gün. Planlı olun ve kendinizi biraz da olsa şımartın derim/
TERAZİ
Bugün çekindiğiniz ve hayatta olmaz dediğiniz konularla yüzleşme durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi rahat bırakın\ olacak olacaktır zaten/
AKREP
Şansınızı zorlayarak adımlar atmamaya gayret edin. Bu anlamda gökyüzü sizin için pek müsait değil, oluruna bırakmanızda fayda var.
YAY
Birileri sizi bugün yok sayıyorsa hiç muhatap olmayın. Herkes kendi yolunda ilerler diye düşünerek susmak çok daha doğru duruyor.
OĞLAK
Öğrenci oğlaklar için hem kolay hem de zor bir gün. İşinizi layıkıyla yapıp yapmadığınızı siz bugün önemseyin derim.
KOVA
Özellikle kamudan, büyük şirketlerden bir para beklentiniz varsa bunun peşine düşebilir ve karşılığını görebilirsiniz.
BALIK
Evliliğinizle ilgili sıkıntılar varsa konuşabilir, bunu halledebilirsiniz. İleri tarihlere sorunları bırakmak kronikleşmesine neden olabilir.