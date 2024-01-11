Günlük burç yorumları (11 Ocak 2024)

Bugün oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor; oğlak burcunun yöneticisi satürn'ün bulunduğu pozisyon itibari ile pek çok kişi kadersel değişim yaşayacak. Ay düğümleri ile oluşturduğu açı nedeni ile geçmiş ve gelecek arasında seçim yaparken zorlandığımızı vurguluyor. Bu yeni ay bir kısmımızın yaralarını saracak ve hayatta yeni oluşturacağımız rotada bize güzel fırsatlar tanıyacak. Yeter ki kırılan dökülen ne varsa onarmaya niyet edelim.