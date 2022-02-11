Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 00:11

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor, ertelediğiniz işleri hızlıca bitirebilir ve kendinizi merak ettiğiniz soruların cevaplarını ararken bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 2

Koç

Aynı fikirde olsanız dahi yanlış anlaşılmalardan dolayı bir takım fikirsel çatışmalara girebilirsiniz. Bilginin her zaman doğru yayılmama ihtimalini unutmamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 3

Boğa

Kazançlarınız ve maddi değerleriniz üzerine çeşitli argümanlarda bulunabilirsiniz. Emin adım atma isteğiniz yoğun, iyice düşünün derim.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 4

İkizler

Fiziksel görüntünüzde birtakım değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Radikal kararlar almak tam da size göre.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Sizi dünyanızın sıkıcılığından kurtaran ve bilincinizin dinlenmesini sağlayan aktivitelere ayırmak isteyebilirsiniz. Kabuğunuzun içine fazla sıkışmayın.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 6

Aslan

Aynı hayal ve idealleri paylaştığınız gruplarla görüşmeler yapabilirsiniz. Destek gördüğünüz insanlar için ön planda olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 7

Başak

Hali hazırda bulunduğunuz ortam/kurum gibi yerlerde genelin yararına olacak ve adınızdan söz ettirecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 8

Terazi

Hayatınızın film gibi ilerlediğini bundan dolayı da rolünüzdeki etkinliğiniz üzerinde derinlere dalabilirsiniz. Olaylara istediğiniz gibi değil olması gerektiği gibi bakın.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 9

Akrep

İçsel dürtülerinizi en doğal ve gerektiği şekilde besleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Sözcüklerin ahenkle dans etmesine izin verirken ritmi kaçırmayın.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 10

Yay

Eşinize karşı her zamankinden daha ilgili ve sevgi dolu olabilirsiniz. Karşılıklı etkileşimin tadını çıkarın.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Evcil hayvanlarınızla ya da yaşadığınız yerdeki sokak hayvanlarıyla ilgilenip bakım verebilirsiniz. Bulunduğunuz yerin şartlarını iyileştirmek için çalışmak iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 12

Kova

Yeni bir hobiye başlayabilir/bırakabilirsiniz. Kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022) - 13

Balık

Aile büyüklerinizi ziyaret edebilir, bulunduğunuz ortamda onları yad ederek bahsedebilirsiniz. Eskiye ait hatıralarla karşılaşıp o günlere gidebilirsiniz.

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