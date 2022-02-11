Günlük burç yorumları (11 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 00:11
Ay İkizler burcunda ilerliyor, ertelediğiniz işleri hızlıca bitirebilir ve kendinizi merak ettiğiniz soruların cevaplarını ararken bulabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aynı fikirde olsanız dahi yanlış anlaşılmalardan dolayı bir takım fikirsel çatışmalara girebilirsiniz. Bilginin her zaman doğru yayılmama ihtimalini unutmamakta yarar var.
Boğa
Kazançlarınız ve maddi değerleriniz üzerine çeşitli argümanlarda bulunabilirsiniz. Emin adım atma isteğiniz yoğun, iyice düşünün derim.
İkizler
Fiziksel görüntünüzde birtakım değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Radikal kararlar almak tam da size göre.
Yengeç
Sizi dünyanızın sıkıcılığından kurtaran ve bilincinizin dinlenmesini sağlayan aktivitelere ayırmak isteyebilirsiniz. Kabuğunuzun içine fazla sıkışmayın.
Aslan
Aynı hayal ve idealleri paylaştığınız gruplarla görüşmeler yapabilirsiniz. Destek gördüğünüz insanlar için ön planda olmaya çalışın.
Başak
Hali hazırda bulunduğunuz ortam/kurum gibi yerlerde genelin yararına olacak ve adınızdan söz ettirecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Hayatınızın film gibi ilerlediğini bundan dolayı da rolünüzdeki etkinliğiniz üzerinde derinlere dalabilirsiniz. Olaylara istediğiniz gibi değil olması gerektiği gibi bakın.
Akrep
İçsel dürtülerinizi en doğal ve gerektiği şekilde besleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Sözcüklerin ahenkle dans etmesine izin verirken ritmi kaçırmayın.
Yay
Eşinize karşı her zamankinden daha ilgili ve sevgi dolu olabilirsiniz. Karşılıklı etkileşimin tadını çıkarın.
Oğlak
Evcil hayvanlarınızla ya da yaşadığınız yerdeki sokak hayvanlarıyla ilgilenip bakım verebilirsiniz. Bulunduğunuz yerin şartlarını iyileştirmek için çalışmak iyi gelecek.
Kova
Yeni bir hobiye başlayabilir/bırakabilirsiniz. Kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz.
Balık
Aile büyüklerinizi ziyaret edebilir, bulunduğunuz ortamda onları yad ederek bahsedebilirsiniz. Eskiye ait hatıralarla karşılaşıp o günlere gidebilirsiniz.