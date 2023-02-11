Günlük burç yorumları (11 Şubat 2023)

Ay, akşam 19:41 ile 21:34 arasında boşlukta olacak. Öncesinde uzlaşma gerektiren konular varsa hayatınızda halledin derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Mali cephede birkaç sevimsiz konuşma çevrenizden kulağınıza gelebilir. Ayrıca iş yerindeki performansınız başkaları için model olabilir!
BOĞA
Akademik gelişmeler özellikle cesaret verici olabilir bugün sizin için. Bir ikramiye veya zam ile geliriniz artabilir. O nedenle fırsatları iyi değerlendirin.
İKİZLER
Girişimci iseniz bugün, karlı bir anlaşmayı kapatma şansını değerlendirebilirsiniz. Çevrenizden bir genç sinir bozucu olabilir, ergenlere dikkat edin.
YENGEÇ
Mülkle ilgili sorunlar dışında, bugün hiçbir şey ters gidemez diyebilirim. Finansal istikrar döneminden geçeceksiniz. Kullanın bugünü!
ASLAN
Profesyoneller normalden biraz daha yoğun bir gün yaşayabilirler bugün. Ama ailenizle iyi vakit geçirme olasılığınız hayli fazla.
BAŞAK
Uzun bir yolculuğa çıkan herkes son derece dikkatli olmalı bugün. Sonunda görüşlerinize katılmayanlardan kurtulabileceksiniz.
TERAZİ
Şu anda gezegen koşulları tarafından üretilen uygun koşullardan maddi manevi her alanda yararlanın derim. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.
AKREP
Ayınız bugün olumlu bir konumda, bu nedenle işte ve evde bazı olumlu ivmeler yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınız açısından kazançlar beklemelisiniz.
YAY
Sabah ilk iş olarak günlük programınızı planlayın. Zamanın nedenli büyük bir kazanç olduğunu bugün anlayabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.
OĞLAK
Bugün öğrencilerin zorlu görevlerde başarılı olma olasılığı daha yüksek duruyor. Duygularınızı ve aklınızı doğru yönetin derim. Aceleye getirmeyin işleri.
KOVA
Maliyetler ile ilgili hesap kitap yapabilir, bir gelir kaynağı ile doğru orantılı olarak artacak kararlar verebilirsiniz. Ödemelere dikkat edin.
BALIK
Dışarıdan insanların kişisel işlerinize karışmasına izin vermeyin. Bugün yatırım yapmak için en ideal zaman. İşinize konsantre olun ve çalışın.