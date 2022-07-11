Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 01:12
Ay Yay burcuna geçti. Bu geçişle beraber rahatlama ve farkındalığın artması hayatınızın ve anın kalitesini de düzenleyici rol oynuyor.
Koç
Fikirsel tartışmalarda bulunurken fanatik olmamakta fayda var. "Ben" dediğiniz alanlarda güç gösterisinde bulunmanız olası.
Boğa
Duygularınızı coşkulu bir şekilde ifade edip yaşama fırsatına sahip olabilirsiniz.
İkizler
İkili ilişkiler ve ortaklıklarınızda daha bütüncül, daha kabul edici taraf olmanız mümkün. Kendinizi daha özgür ve ferah hissedebilirsiniz.
Yengeç
Mekan değişiklikleri yapmak ve rutinin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Farklılıklara daha ılımlı yaklaşmanız mümkün.
Aslan
Beklenen haberler ve alacağınız telefonlar olumlu nitelik taşıyabilir. "Oh be" diyebilirsiniz.
Başak
Huzur ve mutluluğun evinize kolaylıkla akması mümkün, daha dingin ve ferah hissedebilirsiniz.
Terazi
Yakın çevrenizle iletişim trafiğiniz yoğun olabilir, daha güvenli ve sizi daha rahat hissettiren insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.
Akrep
Maddi konularda daha iyimser bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Yeni ticari fikirler geliştirmeniz olası.
Yay
"Ben" diyebilme potansiyeliniz oldukça yüksek, gereken zamanlarda kendinizi rahatlıkla ortaya koyabilirken inatçı ve baskın bir tutum sergilememenizde yarar var.
Oğlak
Arka planda olmak ve duygusal anlamda güvenli hissedeceğiniz alanlara gitmek isteyebilirsiniz.
Kova
Çözüme ulaştırmanız gereken konular önünüze çıkabilir, sosyal gruplarda adaletinize duyulan güvenin artması muhtemel.
Balık
Toplum önündeki imajınızı sağlamlaştırıp göz önünde olabilirsiniz.