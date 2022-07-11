Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 01:12

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 1

Ay Yay burcuna geçti. Bu geçişle beraber rahatlama ve farkındalığın artması hayatınızın ve anın kalitesini de düzenleyici rol oynuyor.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 2

Koç

Fikirsel tartışmalarda bulunurken fanatik olmamakta fayda var. "Ben" dediğiniz alanlarda güç gösterisinde bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Duygularınızı coşkulu bir şekilde ifade edip yaşama fırsatına sahip olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 4

İkizler

İkili ilişkiler ve ortaklıklarınızda daha bütüncül, daha kabul edici taraf olmanız mümkün. Kendinizi daha özgür ve ferah hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Mekan değişiklikleri yapmak ve rutinin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Farklılıklara daha ılımlı yaklaşmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Beklenen haberler ve alacağınız telefonlar olumlu nitelik taşıyabilir. "Oh be" diyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 7

Başak

Huzur ve mutluluğun evinize kolaylıkla akması mümkün, daha dingin ve ferah hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Yakın çevrenizle iletişim trafiğiniz yoğun olabilir, daha güvenli ve sizi daha rahat hissettiren insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Maddi konularda daha iyimser bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Yeni ticari fikirler geliştirmeniz olası.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 10

Yay

"Ben" diyebilme potansiyeliniz oldukça yüksek, gereken zamanlarda kendinizi rahatlıkla ortaya koyabilirken inatçı ve baskın bir tutum sergilememenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Arka planda olmak ve duygusal anlamda güvenli hissedeceğiniz alanlara gitmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 12

Kova

Çözüme ulaştırmanız gereken konular önünüze çıkabilir, sosyal gruplarda adaletinize duyulan güvenin artması muhtemel.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2022) - 13

Balık

Toplum önündeki imajınızı sağlamlaştırıp göz önünde olabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER