Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2025)

Koç

Bugün duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. İçsel bir huzursuzluk yaşasan da dışarıya bunu pek belli etmiyorsun. Bu durum hem iş hem de özel hayatında iletişim kopukluklarına neden olabilir. Özellikle yakın çevrenle yanlış anlaşılmalar yaşanmaması için kendini açıkça ifade etmeye çalışmalısın. Günün ilerleyen saatlerinde zihnini toparladıkça daha net kararlar alacaksın. Aşk hayatında karşılıklı anlayış ve hoşgörü ön planda. Partnerinle sakin bir ortamda duygularınızı konuşmak sizi daha da yakınlaştırabilir. Yalnızsan, ilk adımı senin atman gerekebilir.