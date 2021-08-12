Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 12.08.2021 - 07:23

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 1

Ateşli ve manipülasyona açık bir gün. 

Bugün tutkulu, ateşli zamanlar yaşayabilirsiniz. Karizma sahibi insanlara çekilebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 2

Koç

Harcamalarınıza ve özellikle ileriye yönelik alacağınız şeylerde dikkat ettiğiniz noktada sıkıntı yaşamazsınız diyebiliriz. İyi düşünün.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Eşinizle, ortağınızla hoş gelişmeler neden olmasın? Tabi olacaktır. Ama ne olursa olsun taviz vermek gerekirse, siz de bu konuda gerekeni yapın.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bugün her konuda sakin olun ve çevrenize daha güvenli bakın. Provoke olmamaya gayret edin. Çünkü sizi sinir edebilirler, damarınıza basabilirler.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Maddi, manevi hemen hemen her konuda bugün, kırıcı ve fazla eleştirel olmayın, zorlanırsınız. En güzeli suskun ve sabırlı davranmak.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Eksiklerinizi giderin bu anlamda gayet iyi bir gün. Ama abartıp durduk yerde sil baştan yapıp ortalığı da ayağa kaldırmanın alemi yok derim.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 7

Başak

Arkadaşlarınız, dostlarınız bugün sizinle diyaloglarında sertleşebilirler manasızca can sıkabilirler dikkat etmenizde fayda var. Riskli bir gün.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Kendinize, psikolojinize dikkat edin. Olur olmadık şeylere takılıp, olayları büyütmeyin içinizde. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle yan yana olun.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Kendinizi bugün biraz çaresizlik duygusuyla iç içe hissedebilirsiniz. Evet yorgunsunuz bu çok anlaşılır. Ama yine de abartmayın hislerinizi.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün duygusal bir günden geçiyor olmanız muhtemel, özellikle geçmişle ilgili konular açılıp durabilir. Geçmişi artık geçmişte bırakın derim.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün kariyer ve iş konularında da sakin olun.  Bugün sinirlenmeniz ve özellikle iş alanında pire için yorgan yakmanız pek mümkün.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 12

Kova

Keyifsiz haberlere çok takılmayın. Siz bildiğinizi yapın derim. Belki şimdi keyifsiz görünen belki de gelecekteki iyi günlerin işaretidir.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021) - 13

Balık

İş ve para konularına da dikkat edin. Birikimlerinizi korumaya özen gösterin. Kesinlikle bugün riskli yatırımlara yönelmeyin derim.

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