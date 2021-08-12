Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 12.08.2021 - 07:23
Ateşli ve manipülasyona açık bir gün.
Bugün tutkulu, ateşli zamanlar yaşayabilirsiniz. Karizma sahibi insanlara çekilebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Harcamalarınıza ve özellikle ileriye yönelik alacağınız şeylerde dikkat ettiğiniz noktada sıkıntı yaşamazsınız diyebiliriz. İyi düşünün.
Boğa
Eşinizle, ortağınızla hoş gelişmeler neden olmasın? Tabi olacaktır. Ama ne olursa olsun taviz vermek gerekirse, siz de bu konuda gerekeni yapın.
İkizler
Bugün her konuda sakin olun ve çevrenize daha güvenli bakın. Provoke olmamaya gayret edin. Çünkü sizi sinir edebilirler, damarınıza basabilirler.
Yengeç
Maddi, manevi hemen hemen her konuda bugün, kırıcı ve fazla eleştirel olmayın, zorlanırsınız. En güzeli suskun ve sabırlı davranmak.
Aslan
Eksiklerinizi giderin bu anlamda gayet iyi bir gün. Ama abartıp durduk yerde sil baştan yapıp ortalığı da ayağa kaldırmanın alemi yok derim.
Başak
Arkadaşlarınız, dostlarınız bugün sizinle diyaloglarında sertleşebilirler manasızca can sıkabilirler dikkat etmenizde fayda var. Riskli bir gün.
Terazi
Kendinize, psikolojinize dikkat edin. Olur olmadık şeylere takılıp, olayları büyütmeyin içinizde. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle yan yana olun.
Akrep
Kendinizi bugün biraz çaresizlik duygusuyla iç içe hissedebilirsiniz. Evet yorgunsunuz bu çok anlaşılır. Ama yine de abartmayın hislerinizi.
Yay
Bugün duygusal bir günden geçiyor olmanız muhtemel, özellikle geçmişle ilgili konular açılıp durabilir. Geçmişi artık geçmişte bırakın derim.
Oğlak
Bugün kariyer ve iş konularında da sakin olun. Bugün sinirlenmeniz ve özellikle iş alanında pire için yorgan yakmanız pek mümkün.
Kova
Keyifsiz haberlere çok takılmayın. Siz bildiğinizi yapın derim. Belki şimdi keyifsiz görünen belki de gelecekteki iyi günlerin işaretidir.
Balık
İş ve para konularına da dikkat edin. Birikimlerinizi korumaya özen gösterin. Kesinlikle bugün riskli yatırımlara yönelmeyin derim.