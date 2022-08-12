Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022)

Haberler 12.08.2022 - 02:09
Bugün Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Umulmadık ve beklenmedik olaylar gelişebilir, bitişler yaşanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Uzun soluklu projelerde gecikmeler olabilir, hedefe doğru ilermekten vazgeçmeyin.
BOĞA
Kariyer hayatını doğrudan etkileyen kararlar alabilirsiniz, gözünüzde büyüyen konuları bırakmayı düşünebilirsiniz.
İKİZLER
Uluslararası ilişkiler, yurtdışı ve eğitim gündeminizde olabilir. Yeniye yer açmak için eskiyi bırakmakta fayda var.
YENGEÇ
Kalıcı finansal kayıplar yaşamamak adına sağlam hesaplar yapmakta fayda var.
ASLAN
Ortaklık fikirleri gündeme gelebilir, sevdiğiniz insanlarla bir arada çalışmak için can atabilirsiniz.
BAŞAK
Spor salonu, kafe gibi sürekli gittğiniz mekanlarda değişiklik yapmak isteyebilir ve çizginizin dışına çıkabilirsiniz.
TERAZİ
Çocuklarla yeni deneyimler elde ederek eğlenmek, farklı aktivitelerde bulunmakla ilgilenebilirsiniz.
AKREP
Aile meclisinde çeşitli toplantılarda bulunabilir, büyüklerinizle olmaktan keyif alabilirsiniz.
YAY
Yakın çevrenizle ve onların sorunlarıyla ilgilenebilir, uzun soluklu çözümler üretebilirsiniz.
OĞLAK
Girişimlerden para kazanmak ve bireyselden ziyade kitlesel hareket etmeye karşı istekliliğiniz olabilir.
KOVA
Kişisel anlamda kendinizi daha iyi hissettirecek kararlar alabilir, kalıcı değişimler gösterebilirsiniz.
BALIK
Duygularınızı baskılanmış hissedebilirsiniz, kağıda iç dökmeler ve saymalar bu duygudan arınmanıza yardımcı olabilir.