Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 12.08.2022 - 02:09

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 1

Bugün Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Umulmadık ve beklenmedik olaylar gelişebilir, bitişler yaşanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Uzun soluklu projelerde gecikmeler olabilir, hedefe doğru ilermekten vazgeçmeyin.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Kariyer hayatını doğrudan etkileyen kararlar alabilirsiniz, gözünüzde büyüyen konuları bırakmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Uluslararası ilişkiler, yurtdışı ve eğitim gündeminizde olabilir. Yeniye yer açmak için eskiyi bırakmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Kalıcı finansal kayıplar yaşamamak adına sağlam hesaplar yapmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Ortaklık fikirleri gündeme gelebilir, sevdiğiniz insanlarla bir arada çalışmak için can atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Spor salonu, kafe gibi sürekli gittğiniz mekanlarda değişiklik yapmak isteyebilir ve çizginizin dışına çıkabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Çocuklarla yeni deneyimler elde ederek eğlenmek, farklı aktivitelerde bulunmakla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Aile meclisinde çeşitli toplantılarda bulunabilir, büyüklerinizle olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 10

YAY

Yakın çevrenizle ve onların sorunlarıyla ilgilenebilir, uzun soluklu çözümler üretebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Girişimlerden para kazanmak ve bireyselden ziyade kitlesel hareket etmeye karşı istekliliğiniz olabilir.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Kişisel anlamda kendinizi daha iyi hissettirecek kararlar alabilir, kalıcı değişimler gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Duygularınızı baskılanmış hissedebilirsiniz, kağıda iç dökmeler ve saymalar bu duygudan arınmanıza yardımcı olabilir.

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