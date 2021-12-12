Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 09:14

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 1

İdealist olmayın bugün.

Kendinizi ortaya koyarken, mükemmel görünmeye çalışmayın bugün. Neyseniz o kadarsınız işte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 2

Koç

Planlarınızı, harcamalarınızı ve başkalarıyla etkileşiminizi sınırlayın. Kendinizi onarmak için biraz sessizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 3

Boğa

Sizin için kimin ve neyin önemli olduğuna odaklanırsanız, çok daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz. İnsanların sevgisinden korkmayın.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 4

İkizler

Önemli bir karar verme aşamasında iseniz hele bugün kendinizi az da olsa gürültüden, patırtıdan uzaklaştırın derim.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Aile üyelerini ilgilendiren konuları duygusal tarafından ele alarak aklınızdan geçenleri ifade edebilirsiniz. Manipülasyon yapmayın ama!

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 6

Aslan

Doğrudan, yürekten konuşursanız ne kadar çok şey başarabileceğinize şaşırabilirsiniz bugün.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 7

Başak

Bugün düşüncelerinizi kendinize saklayın, sevdiklerinizi üzmekten kurtulmuş olursunuz. Bugün ak derken kara anlayabilir karşınızdakiler.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 8

Terazi

Abartmaya meyilli olabilirsiniz bugün. Kendinizi yoklayın, verilen sözleri yerine getirmek için kendinize yeterince zaman ayırabilecek misiniz?

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bugün sizi neyin aşağı çektiğini düşünün ve o sorununu ortadan kaldırın. Gerekli değişiklikleri yaptığınız için memnun olacaksınız.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün neyin daha önemli olduğuna dikkat edin. Sorumluluklarınıza dikkat edin ve başkalarının işlerine öyle burnunuzu olur olmadık sokmayın.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Birinin size yeterince ilgi göstermediğini düşünüyorsanız, nedenini düşünün. Aşk ve ilişkilerde bir anda durum karışabilir.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 12

Kova

Her şeyi bu kadar ciddiye almayın bugün. Anın tadını çıkarın ve bir değişiklik olsun hayatınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenin, zaman geçirin.

Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021) - 13

Balık

Arkadaşlarınızı davet edin veya bir aile toplantısı yapın. Bazen boşa geçen zamanmış gibi duran anların değerini çok sonra fark edebilirsiniz.

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