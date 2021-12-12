Günlük burç yorumları (12 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 09:14
İdealist olmayın bugün.
Kendinizi ortaya koyarken, mükemmel görünmeye çalışmayın bugün. Neyseniz o kadarsınız işte.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Planlarınızı, harcamalarınızı ve başkalarıyla etkileşiminizi sınırlayın. Kendinizi onarmak için biraz sessizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz.
Boğa
Sizin için kimin ve neyin önemli olduğuna odaklanırsanız, çok daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz. İnsanların sevgisinden korkmayın.
İkizler
Önemli bir karar verme aşamasında iseniz hele bugün kendinizi az da olsa gürültüden, patırtıdan uzaklaştırın derim.
Yengeç
Aile üyelerini ilgilendiren konuları duygusal tarafından ele alarak aklınızdan geçenleri ifade edebilirsiniz. Manipülasyon yapmayın ama!
Aslan
Doğrudan, yürekten konuşursanız ne kadar çok şey başarabileceğinize şaşırabilirsiniz bugün.
Başak
Bugün düşüncelerinizi kendinize saklayın, sevdiklerinizi üzmekten kurtulmuş olursunuz. Bugün ak derken kara anlayabilir karşınızdakiler.
Terazi
Abartmaya meyilli olabilirsiniz bugün. Kendinizi yoklayın, verilen sözleri yerine getirmek için kendinize yeterince zaman ayırabilecek misiniz?
Akrep
Bugün sizi neyin aşağı çektiğini düşünün ve o sorununu ortadan kaldırın. Gerekli değişiklikleri yaptığınız için memnun olacaksınız.
Yay
Bugün neyin daha önemli olduğuna dikkat edin. Sorumluluklarınıza dikkat edin ve başkalarının işlerine öyle burnunuzu olur olmadık sokmayın.
Oğlak
Birinin size yeterince ilgi göstermediğini düşünüyorsanız, nedenini düşünün. Aşk ve ilişkilerde bir anda durum karışabilir.
Kova
Her şeyi bu kadar ciddiye almayın bugün. Anın tadını çıkarın ve bir değişiklik olsun hayatınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenin, zaman geçirin.
Balık
Arkadaşlarınızı davet edin veya bir aile toplantısı yapın. Bazen boşa geçen zamanmış gibi duran anların değerini çok sonra fark edebilirsiniz.