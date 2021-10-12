Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 00:08
Mesafeli ve ciddi bir gün.
Ay’ın Oğlak burcunda seyahati bugünü daha ciddi ve iş odaklı geçirmemize neden olacak. İşlerin üzerine gidin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş, iş, iş… bugünün adı sizin için çalışmak. Dikkatinizi hangi konu olursa olsun yüksek tutmaya gayret edin.
Boğa
Yurt dışı ile ilgili konulara odaklanmanız gerekebilir. Öğrenciyseniz kendinizi maksimum düzeyde eğitime verin derim.
İkizler
Cinsellik ve duygusal ilişkiler konusunda fiyasko bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu konulardan uzak kalın derim.
Yengeç
Ortak işlerde hayli hareketli bir gün yaşamanız mümkün kendinizi sürüklenirken bulabilirsiniz bugün.
Aslan
Sağlık konusunda bugüne dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır. Tansiyon ve kan ile ilgili mevzulara dikkat!
Başak
Şans ve şansa dair konular, borsa, kripto para gibi alanlarda temkinli olursanız çok daha keyifli bir gün geçirmiş olursunuz.
Terazi
Eskiye dair ne varsa bugün biraz sadeleşmenin zamanı geldi de geçiyor. O nedenle kendinizi bugün yenileyin.
Akrep
Her konuda haklı olmanız mümkün değil. Bugünü empati üzerine kurmanız işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.
Yay
Ani, şaşırtıcı gelişmeler bugün para konusunda sizi bekliyor. Konuşmalarınıza dikkat ederseniz kazanırsınız.
Oğlak
Yeni bir başlangıç yapmak ve kendinize çekidüzen vermek için ideal bir gün. Fazlalıklardan kurtulun derim.
Kova
Bugünü mümkünse biraz çevrenizden uzaklaşarak geçirin. Bu size ve yanınızdakilere iyi gelecektir.
Balık
Kariyerden gelen parayla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bugün bırakın dağınık kalsın her şey.