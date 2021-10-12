(12 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 00:08

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 1

Mesafeli ve ciddi bir gün.

Ay’ın Oğlak burcunda seyahati bugünü daha ciddi ve iş odaklı geçirmemize neden olacak. İşlerin üzerine gidin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 2

Koç

İş, iş, iş… bugünün adı sizin için çalışmak. Dikkatinizi hangi konu olursa olsun yüksek tutmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 3

Boğa

Yurt dışı ile ilgili konulara odaklanmanız gerekebilir. Öğrenciyseniz kendinizi maksimum düzeyde eğitime verin derim.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 4

İkizler

Cinsellik ve duygusal ilişkiler konusunda fiyasko bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu konulardan uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Ortak işlerde hayli hareketli bir gün yaşamanız mümkün kendinizi sürüklenirken bulabilirsiniz bugün.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 6

Aslan

Sağlık konusunda bugüne dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır. Tansiyon ve kan ile ilgili mevzulara dikkat!

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 7

Başak

Şans ve şansa dair konular, borsa, kripto para gibi alanlarda temkinli olursanız çok daha keyifli bir gün geçirmiş olursunuz.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 8

Terazi

Eskiye dair ne varsa bugün biraz sadeleşmenin zamanı geldi de geçiyor. O nedenle kendinizi bugün yenileyin.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 9

Akrep

Her konuda haklı olmanız mümkün değil. Bugünü empati üzerine kurmanız işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 10

Yay

Ani, şaşırtıcı gelişmeler bugün para konusunda sizi bekliyor. Konuşmalarınıza dikkat ederseniz kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Yeni bir başlangıç yapmak ve kendinize çekidüzen vermek için ideal bir gün. Fazlalıklardan kurtulun derim.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugünü mümkünse biraz çevrenizden uzaklaşarak geçirin. Bu size ve yanınızdakilere iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (12 Ekim 2021) - 13

Balık

Kariyerden gelen parayla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bugün bırakın dağınık kalsın her şey.

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