Günlük burç yorumları (12 Ekim 2025)

Kova: Bugün yaratıcılığınız yüksek ve kendinizi ifade etme arzunuz güçlü. Sanatsal bir faaliyetle ilgilenmek, yazmak, tasarlamak ya da sahneye çıkmak sizi ruhen besleyebilir. Aşk hayatında da eğlenceli ve spontane bir atmosfer oluşabilir; bir buluşma ya da sürpriz plan sizi mutlu edebilir. Eğer çocuklarla ilgili bir gündeminiz varsa, onların gelişimine dair yeni bir karar alabilirsiniz. Bugün iç sesinizi bastırmak yerine onu dinleyin. İçinizden gelen ifadeler başkalarında iz bırakacak. Gününüzü sıradanlıktan kurtaracak olan şey, özgünlüğünüz.