Günlük burç yorumları (12 Eylül 202
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün iletişim ve duygusal konularda mantık ifadeleri daha fazla ön plana çıkacaktır. Ancak öğle saatlerinde Ay-Mars karşıtlık açısı sahiplenme, ait olma kavramına uymayan kişiler için sıkıntılı süreçler yaşatabilir. Kıskançlıkların çok fazla gündeme geldiğini görebilirsiniz.