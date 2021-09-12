Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021)

12.09.2021 - 09:31
Sabah saatleri Ay boşlukta.
Tatil günü, sabahın köründe yeni yeni bir şeylere başlamayın, uyuyun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün biraz kendinizi rahatlatacak şeylerle ilgilenip keyif almaya bakın, kendinizi mutlu etmenin yollarını kendinize oluşturun artık.
Boğa
Tamam, tatildesiniz ama önünüze bir para konusu gelirse kesinlikle konuşmamazlık, el atmamazlık etmeyin. Fırsatlar çıkabilir.
İkizler
Bugün özellikle işe güce kafa yormak için uygun bir gün değil, bu yüzden biraz dinlenin ve sağlığınıza özen gösterin.
Yengeç
Arkadaşlarınızla güzel bir pazar sohbeti yapmanız için iyi bir zaman. O nedenle atın kendinizi telefon hatlarına ve bol bol konuşun.
Aslan
Bugün bağ ve baş bölgenize dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ufak tefek kazaların olabileceği bir zaman dilimindesiniz. Dikkat!
Başak
Bugün ailenizle, yakın çevrenizle gayet güzel zaman geçirmeniz mümkün. Ama öyle çok derin konulara dalıp dalıp keyifsizleşmeyin.
Terazi
Yanlış ödemeler yapma riskiniz var, o nedenle özellikle internette alışveriş falan yapacaksanız iki kere daha dikkatli olun.
Akrep
Tam olarak nerede ne yapacağınıza bugün kararlı bir biçimde adım atarsanız bugünü daha keyifli geçirebilirsiniz.
Yay
Kişisel bakımınız için ideal bir gün. Mümkün olduğunca kendinize zaman ayırın. Masaj, cilt bakımı vb. şeyler için gayet iyi.
Oğlak
Köşenize çekilmek isteyebilirsiniz, ancak eşiniz dostunuz sizi harekete geçirmek için ellerinden geleni yapacağa benziyor.
Kova
Artık kafanızın içinde konuşup durmaya ve kendinizle kavga etmeye bir son verin. Her olumsuz olayın nedeni kendinizi görmeyin.
Balık
Özel hayata bodoslama girmeden ilerleyin. Bu aralar zaten yeterince kafanız karışık bir de alacağınız kararlarla kendinizi boğmayın.