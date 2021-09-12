Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

12.09.2021 - 09:31

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 1

Sabah saatleri Ay boşlukta.

Tatil günü, sabahın köründe yeni yeni bir şeylere başlamayın, uyuyun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 2

Koç

Bugün biraz kendinizi rahatlatacak şeylerle ilgilenip keyif almaya bakın, kendinizi mutlu etmenin yollarını kendinize oluşturun artık. 

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 3

Boğa

Tamam, tatildesiniz ama önünüze bir para konusu gelirse kesinlikle konuşmamazlık, el atmamazlık etmeyin. Fırsatlar çıkabilir.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün özellikle işe güce kafa yormak için uygun bir gün değil, bu yüzden biraz dinlenin ve sağlığınıza özen gösterin.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Arkadaşlarınızla güzel bir pazar sohbeti yapmanız için iyi bir zaman. O nedenle atın kendinizi telefon hatlarına ve bol bol konuşun.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 6

Aslan

Bugün bağ ve baş bölgenize dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ufak tefek kazaların olabileceği bir zaman dilimindesiniz. Dikkat!

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 7

Başak

Bugün ailenizle, yakın çevrenizle gayet güzel zaman geçirmeniz mümkün. Ama öyle çok derin konulara dalıp dalıp keyifsizleşmeyin.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 8

Terazi

Yanlış ödemeler yapma riskiniz var, o nedenle özellikle internette alışveriş falan yapacaksanız iki kere daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 9

Akrep

Tam olarak nerede ne yapacağınıza bugün kararlı bir biçimde adım atarsanız bugünü daha keyifli geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 10

Yay

Kişisel bakımınız için ideal bir gün. Mümkün olduğunca kendinize zaman ayırın. Masaj, cilt bakımı vb. şeyler için gayet iyi.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Köşenize çekilmek isteyebilirsiniz, ancak eşiniz dostunuz sizi harekete geçirmek için ellerinden geleni yapacağa benziyor.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 12

Kova

Artık kafanızın içinde konuşup durmaya ve kendinizle kavga etmeye bir son verin. Her olumsuz olayın nedeni kendinizi görmeyin.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2021) - 13

Balık

Özel hayata bodoslama girmeden ilerleyin. Bu aralar zaten yeterince kafanız karışık bir de alacağınız kararlarla kendinizi boğmayın.

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