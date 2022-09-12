Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.09.2022 - 00:28
Ay, Koç burcunda. Zihinsel aktiviteler fiziksel anlamda hareketli olmanızı sağlayabilir. Baş ağrılarına karşı bol su tüketmekte fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yeni maceralara girişmeye istekli olabilirsiniz. Duygusal kontak kurma ve etkileşim hailinde olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Boğa
Kafanızda bazı noktaları büyütüyor olabilirsiniz. Öznel yargılarınız yoğunlukta olabilir.
İkizler
Arkadaşlarınızla ve bulunduğunuz çevrelerde yeni fikirler edinebilirsiniz. Kendinizi göstermenizi sağlayacak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Yengeç
Öncü olmak istediğiniz mesleki konularda gereken özveri ve çalışma arzusuna sahip olmanız mümkün. Yalnız ilerleme etkinliğinizi artırabilir.
Aslan
Proje ve planlarla meşgul olabilirsiniz. Uzun vadeli planlar girişimcilik ve hukuki konuları kapsayabilir.
Başak
Basit fakat etkili hamleler ile ekonomik durumunuz üzerine odaklanabilirsiniz. Ortaklı kazançlarda artış söz konusu.
Terazi
İkili ilişkilerde fevri davranmamakta yarar var. Hızlı düşünüp hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.
Akrep
Günlük rutinlerinize hareketi daha çok katabilir, iş hayatında fiziksel anlamda daha faal olabilirsiniz.
Yay
Yüksek aktivite gerektiren faaliyet ve sporlar ilginizi çekebilir. Keyif aldığınız mekanlarda bulunabilirsiniz.
Oğlak
Ailenize karşı korumacı bir tavır üstlenmeniz mümkün fakat sınırları gözden kaçırmamakta fayda var.
Kova
Çevrenizi aniden değiştirebileceğiniz kısa gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz. Yeni eğitim ve ticari faaliyetler olabilir.
Balık
Kendinizi maddi manevi yükseltecek planlar yapabilirsiniz. Özellikle maddi olarak güven duymaya ihtiyacınız olabilir.