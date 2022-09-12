Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.09.2022 - 00:28

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 1

Ay, Koç burcunda. Zihinsel aktiviteler fiziksel anlamda hareketli olmanızı sağlayabilir. Baş ağrılarına karşı bol su tüketmekte fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 2

Koç

Yeni maceralara girişmeye istekli olabilirsiniz. Duygusal kontak kurma ve etkileşim hailinde olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 3

Boğa

Kafanızda bazı noktaları büyütüyor olabilirsiniz. Öznel yargılarınız yoğunlukta olabilir.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 4

İkizler

Arkadaşlarınızla ve bulunduğunuz çevrelerde yeni fikirler edinebilirsiniz. Kendinizi göstermenizi sağlayacak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 5

Yengeç

Öncü olmak istediğiniz mesleki konularda gereken özveri ve çalışma arzusuna sahip olmanız mümkün. Yalnız ilerleme etkinliğinizi artırabilir.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 6

Aslan

Proje ve planlarla meşgul olabilirsiniz. Uzun vadeli planlar girişimcilik ve hukuki konuları kapsayabilir.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 7

Başak

Basit fakat etkili hamleler ile ekonomik durumunuz üzerine odaklanabilirsiniz. Ortaklı kazançlarda artış söz konusu.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 8

Terazi

İkili ilişkilerde fevri davranmamakta yarar var. Hızlı düşünüp hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 9

Akrep

Günlük rutinlerinize hareketi daha çok katabilir, iş hayatında fiziksel anlamda daha faal olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 10

Yay

Yüksek aktivite gerektiren faaliyet ve sporlar ilginizi çekebilir. Keyif aldığınız mekanlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 11

Oğlak

Ailenize karşı korumacı bir tavır üstlenmeniz mümkün fakat sınırları gözden kaçırmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 12

Kova

Çevrenizi aniden değiştirebileceğiniz kısa gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz. Yeni eğitim ve ticari faaliyetler olabilir.

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022) - 13

Balık

Kendinizi maddi manevi yükseltecek planlar yapabilirsiniz. Özellikle maddi olarak güven duymaya ihtiyacınız olabilir.

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