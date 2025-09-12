Günlük burç yorumları (12 Eylül 2025)

Terazi: Bugün estetik ve uyum sizin için her zamankinden önemli. Günlük yaşamınızda dengenizi bozacak insanlardan ya da ortamlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatında ise romantik bir jest ya da küçük bir sürpriz, ilişkinizi tazeleyecek. Yalnızsanız, sanatsal ya da kültürel bir etkinlikte kalbinizi heyecanlandıran biriyle karşılaşabilirsiniz. İş ortamında uzlaşmacı tavrınız önemli bir gerginliği ortadan kaldırabilir. Maddi olarak ise estetik harcamalara yönelmeniz muhtemel, ama bütçenizi aşmamaya çalışın.