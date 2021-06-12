Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021

12.06.2021 - 09:33
Venüs ile yaralı şifacı Şiron arasında kavga var.
Bugün ne yaparsanız yapın ama sizi hak etmeyen insanlara, gereğinden fazla özen göstermeyin. Kendinizi düşünün biraz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gayrimenkul konularında, kiralama, satma veya tadilat gibi meselelerde bir girişimde bulunacaksanız iki kere daha düşünün.
Boğa
Yakın çevrenizden güzel etkiler alıyor gibi durabilir bugün yaşadıklarınız ama nihayetinde sizin kafanızda bu tam tersi işleyebilir. Gerilmeyin!
İkizler
Evet yönetici gezegeniniz Merkür sizin burcunuzda retro, “ama retroda yeni işe başlanmaz.” diyerek, fırsatları da kaçırmayın. Eksiksiz çalışın.
Yengeç
Kendinizi bugün hem kendinize hem de çevrenize karşı fazla hassas hissedebilirsiniz. O nedenle alıngan tavır ve davranışlarınıza dikkat edin.
Aslan
Bugün ruhsal anlamda şifalanmak günü. Çekilin bir kenara ve ruhunuzun derinliklerinde kaybolun. Çakralarınızın tozu alın derim.
Başak
Sosyal çevrenizde, özellikle sanal alemde iletişimde enteresan gelişmeler olabilir. Tabi rezil olma riskiyle de karşı karşıyasınız.
Terazi
Ortak yapılan işlerde gerginlikler söz konusu olabilir. Ama kariyer anlamında planlama yapmanız için ideal bir gün olarak duruyor.
Akrep
Uzakta bulunan yakınlarınızdan tatsız haberler almanız çok mümkün. Ama çözüm konusunda siz yardımcı olabilirsiniz gibi durmakta.
Yay
Cinsellik konusunda sabahlar olmasın durumu yaşanabilir. Ve fakat bir yandan güzellikleri yaşarken diğer yandan laflarınıza dikkat edin.
Oğlak
Evlenmek, uzun süreli bir ilişki için bir dönüm noktasında iseniz, bugün bu konuda kafa patlatmak için uygun. Çıkar dengelerine dikkat!
Kova
Bugün sağlığınıza dikkat edin, özellikle yakın çevrenizle, kapalı alanlarda bulunmamanızda fayda var. Salgın henüz bitmedi dikkat!
Balık
Aşk ilişkiniz varsa ani dönüşümler ve gelişmeler olabilir. Bu konuda bugün aklıselim davranmaya dikkat edin. Kaş yaparken göz çıkarmayın.