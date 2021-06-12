Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 12 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

12.06.2021 - 09:33

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 1

Venüs ile yaralı şifacı Şiron arasında kavga var.

Bugün ne yaparsanız yapın ama sizi hak etmeyen insanlara, gereğinden fazla özen göstermeyin. Kendinizi düşünün biraz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 2

Koç

Gayrimenkul konularında, kiralama, satma veya tadilat gibi meselelerde bir girişimde bulunacaksanız iki kere daha düşünün.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 3

Boğa

Yakın çevrenizden güzel etkiler alıyor gibi durabilir bugün yaşadıklarınız ama nihayetinde sizin kafanızda bu tam tersi işleyebilir. Gerilmeyin!

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 4

İkizler

Evet yönetici gezegeniniz Merkür sizin burcunuzda retro, “ama retroda yeni işe başlanmaz.” diyerek, fırsatları da kaçırmayın. Eksiksiz çalışın.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Kendinizi bugün hem kendinize hem de çevrenize karşı fazla hassas hissedebilirsiniz. O nedenle alıngan tavır ve davranışlarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 6

Aslan

Bugün ruhsal anlamda şifalanmak günü. Çekilin bir kenara ve ruhunuzun derinliklerinde kaybolun. Çakralarınızın tozu alın derim.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 7

Başak

Sosyal çevrenizde, özellikle sanal alemde iletişimde enteresan gelişmeler olabilir. Tabi rezil olma riskiyle de karşı karşıyasınız.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 8

Terazi

Ortak yapılan işlerde gerginlikler söz konusu olabilir. Ama kariyer anlamında planlama yapmanız için ideal bir gün olarak duruyor.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 9

Akrep

Uzakta bulunan yakınlarınızdan tatsız haberler almanız çok mümkün. Ama çözüm konusunda siz yardımcı olabilirsiniz gibi durmakta.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 10

Yay

Cinsellik konusunda sabahlar olmasın durumu yaşanabilir. Ve fakat bir yandan güzellikleri yaşarken diğer yandan laflarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Evlenmek, uzun süreli bir ilişki için bir dönüm noktasında iseniz, bugün bu konuda kafa patlatmak için uygun. Çıkar dengelerine dikkat!

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün sağlığınıza dikkat edin, özellikle yakın çevrenizle, kapalı alanlarda bulunmamanızda fayda var. Salgın henüz bitmedi dikkat!

Günlük burç yorumları - 12 Haziran 2021 - 13

Balık

Aşk ilişkiniz varsa ani dönüşümler ve gelişmeler olabilir. Bu konuda bugün aklıselim davranmaya dikkat edin. Kaş yaparken göz çıkarmayın.

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