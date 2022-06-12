Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 03:48
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Finansal konular, miras ve sigorta gibi kazançlar gündeminizde olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Böyle gelmiş böyle gider tavrında olabilirsiniz. Değişimden ziyade var olanı sürdürmeye daha istekli olabilirsiniz.
Boğa
Ortaklıklarda bazı gerilimler yaşanabilir. Yönetme ve idare etme konusunda ısrarcı olabilirsiniz.
İkizler
Deneyim ve bilgi becerilerinizle etrafınızdakilere kolaylık sağlayabilirsiniz. Vefakâr hissedeceğiniz olayların vuku bulması olası.
Yengeç
Sevdiklerinize dokunmak, temas etmek bir arada olmak önem kazanabilir. Sakinlik ve huzurun peşinde olabilirsiniz.
Aslan
Taşınma ve başka bir yerleşim yeri gündemde olabilir. Ailenizden bir süreliğine uzakta olmak isteyebilirsiniz.
Başak
Düşünceleriniz ve iç sesiniz benliğinizi bastırıyor olabilir. Konuşmaktan ziyade dinlemeye ve anlam vermeye çalışabilirsiniz.
Terazi
Kendinizi doğrudan ilgilendiren meselelere çekingen tavır sergilemeniz olası. Planlarınız uzak gelebilir ancak çalışmaya devam etmek doğru bir yaklaşım olur.
Akrep
Sizi tanıyan ve bilen insanlarla konforlu bulduğunuz alanda olmak isteyebilirsiniz. Dönüştüğünüz insanı daha iyi biri haline getirmeyi amaç edinebilirsiniz.
Yay
İçinize kapanabilir, gereken ilgi ve özeni eşinizden talep etmeye istekli olabilirsiniz.
Oğlak
Daha ileriye dönük, uzun süreli hedefler belirleyebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmekten kaçınmalısınız.
Kova
Fikirlerinizi hayata geçirmek için atakta bulunabilirsiniz. Bu atak, özellikle otoriteleriniz tarafından destek görebilir.
Balık
Uzakta veya yurtdışındaki sevdiklerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Taşınma yahut yer değiştirme söz konusu olabilir.