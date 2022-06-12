Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 03:48

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 1

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Finansal konular, miras ve sigorta gibi kazançlar gündeminizde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 2

Koç

Böyle gelmiş böyle gider tavrında olabilirsiniz. Değişimden ziyade var olanı sürdürmeye daha istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 3

Boğa

Ortaklıklarda bazı gerilimler yaşanabilir. Yönetme ve idare etme konusunda ısrarcı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 4

İkizler

Deneyim ve bilgi becerilerinizle etrafınızdakilere kolaylık sağlayabilirsiniz. Vefakâr hissedeceğiniz olayların vuku bulması olası.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Sevdiklerinize dokunmak, temas etmek bir arada olmak önem kazanabilir. Sakinlik ve huzurun peşinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 6

Aslan

Taşınma ve başka bir yerleşim yeri gündemde olabilir. Ailenizden bir süreliğine uzakta olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 7

Başak

Düşünceleriniz ve iç sesiniz benliğinizi bastırıyor olabilir. Konuşmaktan ziyade dinlemeye ve anlam vermeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 8

Terazi

Kendinizi doğrudan ilgilendiren meselelere çekingen tavır sergilemeniz olası. Planlarınız uzak gelebilir ancak çalışmaya devam etmek doğru bir yaklaşım olur.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 9

Akrep

Sizi tanıyan ve bilen insanlarla konforlu bulduğunuz alanda olmak isteyebilirsiniz. Dönüştüğünüz insanı daha iyi biri haline getirmeyi amaç edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 10

Yay

İçinize kapanabilir, gereken ilgi ve özeni eşinizden talep etmeye istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Daha ileriye dönük, uzun süreli hedefler belirleyebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmekten kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 12

Kova

Fikirlerinizi hayata geçirmek için atakta bulunabilirsiniz. Bu atak, özellikle otoriteleriniz tarafından destek görebilir.

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2022) - 13

Balık

Uzakta veya yurtdışındaki sevdiklerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Taşınma yahut yer değiştirme söz konusu olabilir.

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