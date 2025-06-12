Günlük burç yorumları (12 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün olaylara hızlı tepki verebilirsin ama sabırlı olmak kazanç getirecek. Özellikle iş ortamında karşına çıkan ani gelişmeler seni ilk başta zorlayabilir ama sonrasında avantajına dönebilir. Detaylara odaklanmak yerine büyük resme bakmak faydalı olacak. Aşk hayatında ise partnerinle birlikte bir konuda karar almanız gerekebilir. Bu karar ikinizi de etkileyebilir, bu yüzden baskı kurmadan ilerlemek önem taşıyor. Yalnızsan, çevrenden biri sana farklı bir gözle bakıyor olabilir. Dikkatli ol, ipuçları ortada. Bugün adım atmadan önce nefes alıp düşün, içgüdülerinin sesini duy.