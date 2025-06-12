Günlük burç yorumları (12 Haziran 2025)

Akrep: Derin düşünceler içindesin. Bugün bazı krizleri çözmek ya da yüzleşmeler yaşamak zorunda kalabilirsin. Finansal konularda da dikkatli olman gerekiyor. Ortak hesaplar, borçlar ya da yatırımlarla ilgili gelişmeler seni meşgul edebilir. Aşk hayatında ise tutkun yüksek ama içini tam olarak açmakta zorlanabilirsin. Partnerine duygularını göstermekten çekinmemelisin. Yalnızsan, etkileyici ama bir o kadar da gizemli bir kişi ilgini çekebilir. Bu kişiyi tanımadan yargılamamakta fayda var. Bugün sezgilerin çok güçlü, ama onları doğru yönlendirmek senin elinde. İç sesin sana yolu gösterebilir.