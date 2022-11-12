Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022)

Ay, yengeç burcuna geçti. Bu geçişle birlikte gizlemek istedikleriniz artarken daha hızlı kararlar alabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konularda oldukça kapalı bir yaklaşım sergiliyor olabilirsiniz.
BOĞA
Planladığınız işleri tamamlamak için fırsat bulabilir, kendinize ve yakın çevrenize vakit ayırabilirsiniz.
İKİZLER
Ticari girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var, kendinizi ait hissettiğiniz iş ve mekanlarda olmayı tercih edebilirsiniz.
YENGEÇ
Duygusal manipülasyonlara açık olabilirsiniz, olası suistimallere karşı temkinli olun derim.
ASLAN
Gelişigüzel kurulan cümleler ve tamamlanmamış fikirler kararsızlığınızı arttırıyor olabilir, kendinizi öne çıkarmanız gereken durumlar söz konusu.
BAŞAK
Sosyal bir kelebek edasıyla iletişim kurabilir, eski arkadaşlarınızla bir araya gelmekten keyif alabilirsiniz.
TERAZİ
Koruyucu hamleler ile mevcuttaki konumunuzu garantileyebilir ve rahat edebilirsiniz. Çalışmalarınızın takdir edilmesi olası.
AKREP
Özlem teması kendini hissettirebilir, eğitim amaçlı planlar ve programların yapılması söz konusu.
YAY
Finansal kayıplar bazı sıkıntılara yol açabilir ancak kredi ve borçlar konusunda şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
OĞLAK
İkili ilişkilerde dengeyi daha esnek olmakta bulabilirsiniz. Şefkatli ve sevecen hissettiren anlarla sarıp sarmalanabilirsiniz.
KOVA
Rutinlerin dışına çıkmaya yahut bazı kuralları bozmaya istekli olabilirsiniz. Farklılık ve değişimin iyi hissettirmesi mümkün.
BALIK
Aşk hayatından gelen romantik hamleler ile şımarabilir, daha sessiz fakat huzurlu mekânlarda olmayı tercih edebilirsiniz.