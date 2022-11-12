Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 1

Ay, yengeç burcuna geçti. Bu geçişle birlikte gizlemek istedikleriniz artarken daha hızlı kararlar alabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konularda oldukça kapalı bir yaklaşım sergiliyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Planladığınız işleri tamamlamak için fırsat bulabilir, kendinize ve yakın çevrenize vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Ticari girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var, kendinizi ait hissettiğiniz iş ve mekanlarda olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Duygusal manipülasyonlara açık olabilirsiniz, olası suistimallere karşı temkinli olun derim.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Gelişigüzel kurulan cümleler ve tamamlanmamış fikirler kararsızlığınızı arttırıyor olabilir, kendinizi öne çıkarmanız gereken durumlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Sosyal bir kelebek edasıyla iletişim kurabilir, eski arkadaşlarınızla bir araya gelmekten keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Koruyucu hamleler ile mevcuttaki konumunuzu garantileyebilir ve rahat edebilirsiniz. Çalışmalarınızın takdir edilmesi olası.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 9

AKREP

Özlem teması kendini hissettirebilir, eğitim amaçlı planlar ve programların yapılması söz konusu.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 10

YAY

Finansal kayıplar bazı sıkıntılara yol açabilir ancak kredi ve borçlar konusunda şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İkili ilişkilerde dengeyi daha esnek olmakta bulabilirsiniz. Şefkatli ve sevecen hissettiren anlarla sarıp sarmalanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 12

KOVA

Rutinlerin dışına çıkmaya yahut bazı kuralları bozmaya istekli olabilirsiniz. Farklılık ve değişimin iyi hissettirmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022) - 13

BALIK

Aşk hayatından gelen romantik hamleler ile şımarabilir, daha sessiz fakat huzurlu mekânlarda olmayı tercih edebilirsiniz.

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