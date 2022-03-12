Günlük burç yorumları (12 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.03.2022 - 06:32
Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ailenize ve ait hissetmeye ihtiyacınız olabilir. Duygusal kararlarınız sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Kendinizi dinleyin derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ev ve ailenizden destek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz yerlerde bulunmak iyi gelebilir.
Boğa
İletişimde yaşayacağınız çeşitli sıkıntılar sinirlerinizi zorlayabilir. Olağan durumları normal karşılamaya çalışın.
İkizler
Tatlıyı fazla kaçırabilir, bazı şeylerin hıncını yemeklerden çıkarabilirsiniz. Üzerine düşünmeniz gereken konulara odaklanmaya çalışın.
Yengeç
Vefa duygunuzun yüksekliği buna ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olmanızı sağlayabilir. En çok ve en önce kendinize karşı vefalı olmanız gerektiğini unutmayın.
Aslan
Başkalarının siz talep etmeden sizinle ilgilenmesini arzuluyor olabilirsiniz. İçten içe hissettiğiniz bu arzuyu başkalarıyla paylaşmak zor gelebilir.
Başak
Çalışmalarınızı biraz daha kapalı ve gizli sürdürmek isteyebilirsiniz. Yeni planlarınızı duyurma konusunda istekli değilsiniz.
Terazi
İşinize ve ideallerinize olan bağlılığınız takdire şayan. Patronlarınızın, aile büyüklerinizin odağında olabilirsiniz.
Akrep
Eğlenceye ve neşelenmeye ihtiyacınız olabilir. Özgürlük ihtiyacınızın bastırmasıyla kafa dağıtmak isteyebilirsiniz.
Yay
Benliğinize gereken ilgiyi ve özeni göstermek için güzel bir gün. Dürtüleriniz sizi yalnız kalmaktan uzaklaştırabilir.
Oğlak
Birlikteliklerinize keyifli anılar katabilir, hayatınızdaki ilişkilerin anlamını arttırdığını hissedebilirsiniz.
Kova
Elinizin değdiği her iş adeta anne şefkatini barındırabilir. Kendinizi iyi ki yapıyorum dediğiniz sorumluluklarda bulabilirsiniz.
Balık
Size keyif veren her şeyin yapımında hayal gücünüz büyük rol alıyor. Akışta kalmanın rahatlığını hissedebilirsiniz.