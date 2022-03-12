Günlük burç yorumları (12 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.03.2022 - 06:32

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 1

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ailenize ve ait hissetmeye ihtiyacınız olabilir. Duygusal kararlarınız sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Kendinizi dinleyin derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 2

Koç

Ev ve ailenizden destek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz yerlerde bulunmak iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 3

Boğa

İletişimde yaşayacağınız çeşitli sıkıntılar sinirlerinizi zorlayabilir. Olağan durumları normal karşılamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 4

İkizler

Tatlıyı fazla kaçırabilir, bazı şeylerin hıncını yemeklerden çıkarabilirsiniz. Üzerine düşünmeniz gereken konulara odaklanmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 5

Yengeç

Vefa duygunuzun yüksekliği buna ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olmanızı sağlayabilir. En çok ve en önce kendinize karşı vefalı olmanız gerektiğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 6

Aslan

Başkalarının siz talep etmeden sizinle ilgilenmesini arzuluyor olabilirsiniz. İçten içe hissettiğiniz bu arzuyu başkalarıyla paylaşmak zor gelebilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 7

Başak

Çalışmalarınızı biraz daha kapalı ve gizli sürdürmek isteyebilirsiniz. Yeni planlarınızı duyurma konusunda istekli değilsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 8

Terazi

İşinize ve ideallerinize olan bağlılığınız takdire şayan. Patronlarınızın, aile büyüklerinizin odağında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 9

Akrep

Eğlenceye ve neşelenmeye ihtiyacınız olabilir. Özgürlük ihtiyacınızın bastırmasıyla kafa dağıtmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 10

Yay

Benliğinize gereken ilgiyi ve özeni göstermek için güzel bir gün. Dürtüleriniz sizi yalnız kalmaktan uzaklaştırabilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 11

Oğlak

Birlikteliklerinize keyifli anılar katabilir, hayatınızdaki ilişkilerin anlamını arttırdığını hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 12

Kova

Elinizin değdiği her iş adeta anne şefkatini barındırabilir. Kendinizi iyi ki yapıyorum dediğiniz sorumluluklarda bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2022) - 13

Balık

Size keyif veren her şeyin yapımında hayal gücünüz büyük rol alıyor. Akışta kalmanın rahatlığını hissedebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER