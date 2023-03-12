Günlük burç yorumları (12 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 1

Ay, akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün sorun çözmeye eğilimli olabilirsiniz. Ama dinlenmeye gayret etmeniz çok daha doğru olacak.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 2

KOÇ

Aileden birileri ile takışma durumu söz konusu olabilir. Alttan alın ya da hiç ilgilenmeyin. Bugünü gülümseyerek geçirmeye bakın. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 3

BOĞA

Kendini saklamak istediğiniz bir gün yaşayacak olabilirsiniz o nedenle bugünü çok zorlamayın. Canınız eğer uzaklaşmak istiyorsa uzaklaşın. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Özellikle bugün aileden arkadaşlardan abuk sabuk şeyler duymanız şahit olmanız mümkün. Saklansanız da tatsız konuşmalar sizi bulabilir.   

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün bırakın günlük koşuşturmaları ve kendinizi daha iyi hissedecek bir şeyler yapın. Zaman sizden yana çalışacak, kullanın bunu.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün sizin için tuhaf bir gün olabilir. Kendinize bütün gelecek haberler ve olaylardan soyutlayabiliyorsanız soyutlayın derim. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Gelecek vaat eden bir konuşma içine girmeniz muhtemel çok planlı olmanızı ve karşınızdakilerin nabzına şerbet vererek isteklerinizi elde edebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bazı arkadaşlarınız size düşman olabilir. Veya siz bunu böyle hissedebilirsiniz.  Şüpheci olmamakta bugün çok fayda var. Rahat olun.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 9

AKREP

Kendinizi fark ettirmek için sosyal ağınızı güncelleyebilirsiniz. Dikkatli araç kullanmalı ve tehlikeli yolculuklardan uzak durmalısınız. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 10

TERAZİ

Aşkınızla öyle dip dibe oturacak bir günde olmadığınız çok açık o nedenle biraz kendinizle kalıp, durup düşünmenizde çok fayda var derim.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Zayıf bir ihtimal ama varsa bir sevgiliniz güzel hediyelerin, sözlerin size doğru geldiğine şahit olabilirsiniz. Duygusallaşabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 12

KOVA

Pozitif gezegenler bugün bir nimet olabilir sizin için. Bu durum iş ile ilgili olarak sizi meşgul edebilir. Kendinizle barışık ve mutlu olabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2023) - 13

BALIK

Öncelikle uyku ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Eğer uykusuzluk probleminiz varsa bunu ciddiye almanızda fayda var. Ruh sağlığı için önemli.  

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