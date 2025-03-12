Günlük burç yorumları (12 Mart 2025)

Koç: Bugün zihniniz oldukça aktif ve yeni fikirlere açıksınız. Gün boyunca aklına gelen yaratıcı düşünceler sizi şaşırtabilir. Ancak, bu fikirleri hemen uygulamaya koymadan önce detaylı bir plan yapmalısınız. İş ortamında veya özel hayatınızda beklenmedik bir konuşma sizi düşündürebilir. Ani tepkiler vermek yerine, durumu analiz edip ona göre hareket etmek daha doğru olacaktır.