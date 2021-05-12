Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2021)

12.05.2021 - 06:38
Sağlığa çok ama çok dikkat
Bıçkın Mars, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron’a sert bir açı yapacak. Sağlığınızı mercek altında tutun bir iki hafta.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar, kazançlarınızı arttırmak için çaba sarf ettiğiniz çok açık, cesaretiniz ve gözü karalığınızla da pek bilinirsiniz, ancak siz yine de fazla risk almayın derim.
Boğa
Sevgili Boğalar, bugün iş konuşmak, kariyerinizi ilgilendiren konulara eğilmek ve çaba harcamak için uygun bir gün, ancak marifetlerinizi göstereyim derken otoriteler ile inatlaşmamaya dikkat edin.
İkizler
Ah canım ikizlerim! Yine size sizden başkasının faydası yok, iyisi mi kendinizi işe güce verin, unutmayın ki hayattan nasıl zevk alınacağını en iyi siz bilirsiniz, üzmeyin kendinizi.
Yengeç
Sevgili yengeçler, sosyal çevrenizle haşir neşir olmak size iyi gelecek, ancak anaçlığı fazla abartıp ortamda dönen dedikodulara ani tepkiler verip gerilmekten kaçının. He deyiverin geçin.
Aslan
Uzaktan uzağa ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp kariyeriniz ile ilgili fırsatları kaçırmadan gözünüzü açın derim. Unutmayın ki siz hayatın kralısınız, takılmayın öyle her şeye.
Başak
Sevgili başaklar, yine çok organize gördüm sizi. Valla elinizden her iş geliyor, ortaya çıkabilecek ufak tefek pürüzlere canınızı sıkmayın. O kadar kusur kadı kızında da olur.
Terazi
Sevgili Teraziler, bugün iş yerinizdeki otoriteler ile gerilmemeye lütfen özen gösterin. Aman diyeyim ağzınızın tadı bir anda kaçıverir. Uzaktaki sevdiklerinizi arayıp sohbet etmek size iyi gelecektir.
Akrep
Eh ben size ne diyeyim, kriz sizi bıraksa siz krizin peşini bırakmıyorsunuz! Bugün kimseyle dalaşmamaya özen gösterin, hatta mümkünse çekilin bir köşeye, tatlı tatlı hayaller kurmaya bakın.
Yay
Canım Yaylar, etik olmak sizin için çok önemli biliyorum, ama ne demişler, bin düşün bir söyle, bugün ortaklarınızla ve sevgilinizle olan ilişkilerinizde gerilim çıkması mümkün. Çıkın azıcık hava alın da sakinleşin.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda partnerinizden destek alabilirsiniz, güzel bir gün sizi bekliyor diyebilirim, hadi azıcık sınırlarınızın dışına çıkında eğlenmeye bakın.
Kova
Sevgili kovalar, uzun süredir üzerinizde taşıdığınız yorgunluğu bir nebze bugün hafifletebilirsiniz, gündeminizde yine ailevi konular yer alırken, tatlı tatlı sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
Balık
Canım balıklar, hadi bırakın artık içinizden konuşmayı, sosyal çevreniz ve yakın çevrenizle problemlerinizi içinize atarak çözemezsiniz, zaten duygularınız şelale! Sorunlarınızı çözmek için konuşmak şart!