Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2023)

Ay, Kova burcunda seyahatine devam ediyor. Toplumsal meselelere kafayı takıp olur olmadık tartışmalar içine kendimizi atabiliriz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Aileniz ve yakınlarınız için bazı harcamalarda bulunabilirsiniz. Finansal kazançlarla ilgili sizi heyecanlandıran gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BOĞA
Tanıdık insanlarla karşılaştığınızda, kendinizi gergin hissetmemeye veya güveninizi kaybetmemeye çalışın. Bugün kendinizi biraz halsiz hissedebilirsiniz.
İKİZLER
Bugün parasal olarak oldukça çetin geçebilir. Alacak borç hesaplarını gerçekçi gözlerle değerlendirmeye bakın derim.
YENGEÇ
Bugün kendinizi pek bir sosyal hissedebilirsiniz. İnternette veya gerçek yaşamda olabildiğin ortada olmanız sizin için güzel gelişmelere neden olabilir.
ASLAN
Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelebilir.
BAŞAK
Çok şey yapma kapasiteniz olduğundan, önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Artık ailenizle oturup çeşitli önemli yaşam konularını tartışabilirsiniz.
TERAZİ
İçinde bulunduğunuz durumlar ile ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz ya da geleceğiniz ile ilgili basiretli kararlar almak isteyebilirsiniz
AKREP
Bugün para konusunda biraz düşünün. Enteresan çözümlerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda derleyip toparlamanız mümkün.
YAY
Sonuç beklediğiniz başvurular ile ilgili geri dönüşler alabilirsiniz. Bazı radikal kararlar kapınızda olabilir.
OĞLAK
Toplumsal sınırları aşmaktan uzak durmaya bakın bugün. Kara koyun olmanın alemi yok. Mali durumunuz iyileşecek. Korkmayın derim.
KOVA
İstediğiniz işlere, projelere girişebilirsiniz. Eviniz ya da geleceğiniz ile ilgili birtakım yatırımlar yapabilirsiniz.
BALIK
Özellikle bugün çözülmemiş aile içinde konular varsa bu konular tekrar masaya dökülebilir, ne olursa olsun sağlıklı ve uzlaşıcı bir dil kullanın derim.