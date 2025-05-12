Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2025)

Oğlak: Bugün ev ve aile konuları ön planda olabilir. Uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir ailevi konu tekrar gündeme gelebilir. Bu konuyu yapıcı bir dille ele almak, hem seni hem çevreni rahatlatır. Aynı zamanda ev düzeniyle ilgili yenilik yapmak, dekorasyonla uğraşmak ya da sadeleşmek için de uygun bir zaman. İçsel huzur arayışın bugün artabilir; dışarıdaki karmaşadan uzak durmak isteyebilirsin. Sezgilerin seni doğru yönlendirecek. Aşk hayatında ise daha içe dönük olabilirsin ama bu, duygularının azaldığı anlamına gelmiyor. Sessizlik bazen en büyük bağdır.