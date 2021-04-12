Günlük burç yorumları (12 Nisan 2021)

12.04.2021 - 00:04
Koç burcunda sert bir yenia
Takıntılı bir hale düşmemiz muhtemel bugün. Alınganlık göstermeden sakin geçirilmesi gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün sizler için güzel bir gün, sosyal çevrenizden destek alabilir, kendinizi ifade etmek istediğiniz konularla ilgili başarıya ulaşabilirsiniz ve fakat iş kariyer konusunda gelişebilecek durumlar için sakinliğinizi korumakta fayda var.
Boğa
Biliyoruz ki risklerden kaçınmak konusunda oldukça iyisiniz, iş kariyer konularında güzel gelişmeler olabileceği gibi, sabır ve sakinliğinizi korumanız gereken durumlarda gelişebilir, bununla birlikte biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz, hislerinize kulak verin.
İkizler
Sevgili ikizler, bugün haberler sizde desek abartmış olmayız! Medya satış pazarlama konularında güzel gelişmeler olabilir, Oldukça sosyal ve iletişime açık bir gün sizi bekliyor, bol sohbetli çal çeneli! Zaten hiç sevmezsiniz
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün gündeminizi iş kariyer konuları dolduruyor, bununla birlikte eşinizin veya ortağınızın parası ile ilgilide bazı gelişmeler söz konusu olabilir, biliriz ki sert kabuğunuzun altında yumuşacık bir karnınız var, kendinizi ihmal etmeyin.
Aslan
Bugün kariyeriniz için adımlar atabileceğiz, uzmanlaşmak istediğiniz alanlarda eğitim araştırmaları yapabileceğiniz bir gün gibi gözüküyor, bununla birlikte varsa, yapmayı planladığınız anlaşma ve sözleşmeler ile ilgili gelişmeler olabilir.
Başak
Sevgili başaklar ne kadar detaycı ve titiz olduğunuzu bilmeyen yok, bugün gündeminizi eşinizin veya ortağınızın parası oluşturabilir, vergi, kredi ödemeleri, borçlar finansal konular ile haşir neşir olabilirsiniz.
Terazi
Sevgili Teraziler, gündeminizi ikili ilişkiler dolduruyor, olumlu anlaşmalara açık bir gün diyebiliriz, bununla birlikte aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir.
Akrep
Sevgili Akrepler, bugün gündeminiz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız ile dolu olabilir, ailevi konularla ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir. Kendinize haksızlık etmeyin ve unutmayın ki siz her şeyin üstesinden gelirsiniz.
Yay
Sevgili Yaylar, bugün sizler için ilişkiler anlamında yeni başlangıçlar yapma vakti gelmiş olabilir, geçmişe bir sünger çekip geleceğe odaklanın, belki de Eros’un oklarından biri sizin için yola çıkmıştır.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün gündeminizde aileniz ile ilgili konular yer alabilir, varsa çözülmesi gereken konular, iş bitiriciliğiniz ile çözüme kavuşturmanız, yardım almanız ve yardım etmeniz muhtemelen gözüküyor.
Kova
Bugün gündeminizde, iletişim var, özellikle yakın çevre, kardeşler ve arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçirebilirsiniz yine bununla birlikte pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri gibi alanlarda da çalışmalar yapmak için oldukça uygun.
Balık
Sevgili balıklar, bugün gündeminizde para var! Bugün para konuşabilir, para kazanmaya yönelik kaynaklar hakkında düşünebilirsiniz. Yine de risklerden kaçınmakta gerçekçiliği elden bırakmamakta fayda var.