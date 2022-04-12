Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 00:00
Ay Aslan burcundaki transitine devam ediyor, öğleden sonra boşluğa girmesi ile önemli işlerinizi sabahtan halletmenizde fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Konforunuzu ve refahınızı arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilir, risk alma konusunda cesur olabilirsiniz.
Boğa
Ebeveynlerinize karşı hassas ve ilgili olabilirsiniz. Aile ve ev halkını ilgilendiren ortak konular gündeminizde yer alabilir.
İkizler
Haliniz ile tavrınızın farklı olması dikkatleri üzerinize toplayabilir. Kardeşleriniz ve yakınlarınız ile paylaşım yapma fırsatını bulabilirsiniz.
Yengeç
Başarılarınıza ve karakterinize ödül niteliğinde övgüler alabilir, kendinizi hak ettiğiniz konuma layık hissedebilirsiniz.
Aslan
Birkaç iltifat, bir tebessüm her zamankinden daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda siz de etrafınıza görmek istediğiniz tavrı sergileyebilirsiniz.
Başak
Kâr amaçlı ortaklıklarda bulunabilirsiniz, girişimleriniz için destek mevcut. Kendinize karşı objektif olmakta zorlanabilirsiniz.
Terazi
Sosyal hayatınızda idealist duruşunuzu ortaya koymanız gerekebilir. Kalıcı ve de etkili işlere imza atabilirsiniz.
Akrep
Uzun seyahatler, uzak ülkeler gündeminizde olabilir. Seçtiğiniz alanda tanınma ve bilinirlik elde edebilirsiniz.
Yay
Okul ya da çocuklar yoluyla taşınma ve yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Konforunuzdan feragat etmeniz gerekebilir.
Oğlak
Gelir ve giderlerinizde dalgalanmalar olabilir, yakın çevrenizle borç ve alacak üzerine konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Kova
İkili ilişkilerinizde otoriter ve disipliner taraf olmanızı sebep olacak eksikliklerle karşılaşabilirsiniz. Efor sarf etmenizi gerektiren durumlar söz konusu.
Balık
Kafanızı rahat ettirmenize engel olan somut ögeleri kaldırmak için değişikliklere gidebilirsiniz. Yapacağınız değişimler fiziksel sağlığınıza olumlu katkıda bulunabilir.