Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 1

Ay Aslan burcundaki transitine devam ediyor, öğleden sonra boşluğa girmesi ile önemli işlerinizi sabahtan halletmenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 2

Koç

Konforunuzu ve refahınızı arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilir, risk alma konusunda cesur olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 3

Boğa

Ebeveynlerinize karşı hassas ve ilgili olabilirsiniz. Aile ve ev halkını ilgilendiren ortak konular gündeminizde yer alabilir.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 4

İkizler

Haliniz ile tavrınızın farklı olması dikkatleri üzerinize toplayabilir. Kardeşleriniz ve yakınlarınız ile paylaşım yapma fırsatını bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Başarılarınıza ve karakterinize ödül niteliğinde övgüler alabilir, kendinizi hak ettiğiniz konuma layık hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 6

Aslan

Birkaç iltifat, bir tebessüm her zamankinden daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda siz de etrafınıza görmek istediğiniz tavrı sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 7

Başak

Kâr amaçlı ortaklıklarda bulunabilirsiniz, girişimleriniz için destek mevcut. Kendinize karşı objektif olmakta zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 8

Terazi

Sosyal hayatınızda idealist duruşunuzu ortaya koymanız gerekebilir. Kalıcı ve de etkili işlere imza atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 9

Akrep

Uzun seyahatler, uzak ülkeler gündeminizde olabilir. Seçtiğiniz alanda tanınma ve bilinirlik elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 10

Yay

Okul ya da çocuklar yoluyla taşınma ve yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Konforunuzdan feragat etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Gelir ve giderlerinizde dalgalanmalar olabilir, yakın çevrenizle borç ve alacak üzerine konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 12

Kova

İkili ilişkilerinizde otoriter ve disipliner taraf olmanızı sebep olacak eksikliklerle karşılaşabilirsiniz. Efor sarf etmenizi gerektiren durumlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022) - 13

Balık

Kafanızı rahat ettirmenize engel olan somut ögeleri kaldırmak için değişikliklere gidebilirsiniz. Yapacağınız değişimler fiziksel sağlığınıza olumlu katkıda bulunabilir.

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