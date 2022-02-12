Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 05:24
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gayrimenkul ve ailevi konular gündemde. Güven ve empati ihtiyacı hissedebilirsiniz aile ilişkilerinizde.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile büyüklerinizden aldığınız bilgi ve hünerleri bugün sergileyebilir, ne kadar şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz.
Boğa
Yakın ilişkilerde telefon trafiği ve görüşmeler söz konusu. Enerjinizle hayatınızdakileri şaşırtabilirsiniz.
İkizler
Para kazanmanızı sağlayan yetenekleriniz ile takdir görebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.
Yengeç
Harika yemekler ile kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Olduğunuz yerden duyduğunuz mutluluk yüksek.
Aslan
Benliğinizin savunmasız kaldığını düşünebilirsiniz. Her zaman altından bir maske takmak zorunda olmadığınızı unutmayın.
Başak
Detaycılığınız ve mükemmeliyetçi tavrınızın çevrenizdekilerin hayatını kolaylaştırdığı bir gün daha. Hayatınızdakilere şanslı olduklarını hissettiriyorsunuz.
Terazi
Akademik kaygıları kenara atıp çalışmanın günü. Çalıştığınızın karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz.
Akrep
Eşinizin ailesi ve çocuklarınız gündeminizde olabilir. Kendinizi yeni sorumluluklar alırken bulabilirsiniz.
Yay
Ev, toprak konuları gündeminizde. Eşinizin ya da aile büyüklerinizin mirası ile gelişmeler yaşanabilir.
Oğlak
Adaleti bugün kendiniz için sağlamaya çalışabilirsiniz. Olduğunuz karakteri savunurken saldırgan tavırlar sergilememekte yarar var.
Kova
Alacaklarınızın teminatı bugün gerçekleşebilir, yaptığınız işlerin geciken ödemelerini alabilirsiniz. Buna göre hareket edip fuzuli harcamalarda bulunmamaya çalışın.
Balık
Estetik, dekorasyon ve sanata ilgili olabilirsiniz. Dış görüntünüzde değişikliğe gidebilirsiniz. Kullanın bugünü.