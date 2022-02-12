Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 05:24

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gayrimenkul ve ailevi konular gündemde. Güven ve empati ihtiyacı hissedebilirsiniz aile ilişkilerinizde.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 2

Koç

Aile büyüklerinizden aldığınız bilgi ve hünerleri bugün sergileyebilir, ne kadar şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 3

Boğa

Yakın ilişkilerde telefon trafiği ve görüşmeler söz konusu. Enerjinizle hayatınızdakileri şaşırtabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 4

İkizler

Para kazanmanızı sağlayan yetenekleriniz ile takdir görebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Harika yemekler ile kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Olduğunuz yerden duyduğunuz mutluluk yüksek.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 6

Aslan

Benliğinizin savunmasız kaldığını düşünebilirsiniz. Her zaman altından bir maske takmak zorunda olmadığınızı unutmayın.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 7

Başak

Detaycılığınız ve mükemmeliyetçi tavrınızın çevrenizdekilerin hayatını kolaylaştırdığı bir gün daha. Hayatınızdakilere şanslı olduklarını hissettiriyorsunuz.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 8

Terazi

Akademik kaygıları kenara atıp çalışmanın günü. Çalıştığınızın karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 9

Akrep

Eşinizin ailesi ve çocuklarınız gündeminizde olabilir. Kendinizi yeni sorumluluklar alırken bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 10

Yay

Ev, toprak konuları gündeminizde. Eşinizin ya da aile büyüklerinizin mirası ile gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Adaleti bugün kendiniz için sağlamaya çalışabilirsiniz. Olduğunuz karakteri savunurken saldırgan tavırlar sergilememekte yarar var.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 12

Kova

Alacaklarınızın teminatı bugün gerçekleşebilir, yaptığınız işlerin geciken ödemelerini alabilirsiniz. Buna göre hareket edip fuzuli harcamalarda bulunmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2022) - 13

Balık

Estetik, dekorasyon ve sanata ilgili olabilirsiniz. Dış görüntünüzde değişikliğe gidebilirsiniz. Kullanın bugünü.

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