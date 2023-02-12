Günlük burç yorumları (12 Şubat 2023)

Ay akrep burcunda ilerliyor alıngan olmamaya gayret edin. Gizli saklı ne varsa bugün önünüze saçılıp dökülebilir. Olayları tarafsız takip edin derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Maddi manevi bugün bazı değişiklikler yapılmalı ve yaşadığınız olumsuzluklarla ilgili daha titiz bir çalışma yapılmalısınız.
BOĞA
Eşiniz ve aileniz bugün size yardımcı olacak, evdeki uyumu arttırmak söz konusu olabilir. Aile büyükleri ile bugün iyi geçinmeye bakın.
İKİZLER
Bugün Okült bilim ilginizi çekebilir. Muhtemelen doğanızda mükemmelliği göreceksiniz. İnançlarınızı sorgulamadan bu konuya eğilin derim.
YENGEÇ
Fikirlerinizi yalnızca kendinize saklamanız ve onları takdir edebilecek insanlarla konuşmanızı tavsiye edebilirim. Çok iyi dinlediğinize emin olun.
ASLAN
Arkadaşlarınız ve aileniz yardımlarınızın karşılığı olarak size geri dönüşte bulunabilir. Çalışkanlığınız başarı ile sonuçlanabilir.
BAŞAK
Bir aile büyüğünün öğüdüne kulak vermek sizin için zorlayıcı olabilir. Müzakere ettiğiniz bir emlak konusunu tartışırken gizliliği koruyun.
TERAZİ
Bugün planladığınız kusursuz bir gezi, gecikmeler ve sorunlarla gölgelenebilir. Ev bakımı için bir kenara ayırdığınız paranızı çarçur etmeyin.
AKREP
Bugün önce sezginizi dinlemenizi tavsiye edilirim. Ek olarak, eldeki konuyu derinlemesine anlayabilir veya güçlü bir araştırma odağı geliştirebilirsiniz.
YAY
Bugün huzur bulmak için eylemlere girişebilir, iş ve para konusunda sabrınız olmayabilir ve sinirlenebilirsiniz. Abartılı davranmayın.
OĞLAK
Bugün ailenizle mutlu olmak için harika bir deneyim yaşayacağınızı söylemek mümkün. Daha az konuşup, daha çok dinleyin onları.
KOVA
Manevi konularda var olan yeteneğiniz bugün sizi mutlu edebilir. Yapıcı bir düşünme tarzınız olabilir. Bugün, spiritüalizme karşı bir eğiliminiz var.
BALIK
Gelecek planları yaparken başkalarının görüşlerinden çok kendi yargılarınıza ağırlık verin çünkü başkalarının yargıları size zarar verebilir.