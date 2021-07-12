Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 12 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

12.07.2021 - 00:16

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 1
Gelecek hedeflerinizi belirleyin

Ay 15:27 den sonra boşlukta olacak. Yani hemen hemen akşama kadar yeni bir şeyler değil, eski işleri toparlayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 2

Koç

Aşk konusunda ani çıkışlarınız olabilir. Duygusal anlamda bugün her ne olursa olsun kendinizi kontrol altında tutmaya bakın

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Ev değiştirmek, evle ilgili kararlar almak için hiç de fena bir gün değil. Ama bunları yaparken ekonomik anlamda sürprizlere açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Arkadaş ilişkilerinde ve kısa vadeli planlar yapmanız için uygun bir zaman. Bu planlarınızda uçmadığınız sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Ekonomik anlamda bazı gelişmeler bugün sizin hem canınızı sıkabilir hem de yüzünüzü güldürebilir. O nedenle mümkün olduğunca kontrollü olun.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Şanslı bir gün diyebiliriz. Güzel ve kontrollü atılımlarda bulunabilirsiniz. Ama yine de ayağınızı yorganınıza göre uzattığınıza emin olun

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün resmen dert anası olup milletin sıkıntılarına, dertlerine ortak olmayın derim. Durduk yere dert sahibi olmanın alemi yok.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 8

Terazi

İnternette uzun uzun zaman geçirip işi gücü bir kenara atma eğiliminde olabilirsiniz. Olmayın. Konsantrasyonunuzu güçlü tutmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye kararsız kalacağınız bir günden geçmeniz olası. Bugün tam da çıkarlarınızı düşünmeniz gereken bir gün.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 10

Yay

Yabancı dil konusunda eğitim almak için hiç de fena bir gün değil. Bu alanda eksikleriniz varsa geleceğe yatırım yapmak anlamında bunu düşünün.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Özellikle vergi, muhasebe, para aktarımı gibi konularda hareket almanız pek mümkün. Bunu yaparken ne olursa olsun daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 12

Kova

Mahkeme ve avukatlarla ilgili bir konu varsa bunu toparlamak için ideal bir gün. Görüşmelerinizi yapıp bu konuda hız alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021 - 13

Balık

Çalışma arkadaşlarınız ve özellikle gözetiminizde çalışan insanları hoş tutmaya bakın bugün. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarsın bugün.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER