Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021

12.07.2021 - 00:16
Koç
Aşk konusunda ani çıkışlarınız olabilir. Duygusal anlamda bugün her ne olursa olsun kendinizi kontrol altında tutmaya bakın
Boğa
Ev değiştirmek, evle ilgili kararlar almak için hiç de fena bir gün değil. Ama bunları yaparken ekonomik anlamda sürprizlere açık bir gün.
İkizler
Arkadaş ilişkilerinde ve kısa vadeli planlar yapmanız için uygun bir zaman. Bu planlarınızda uçmadığınız sürece sorun yok.
Yengeç
Ekonomik anlamda bazı gelişmeler bugün sizin hem canınızı sıkabilir hem de yüzünüzü güldürebilir. O nedenle mümkün olduğunca kontrollü olun.
Aslan
Şanslı bir gün diyebiliriz. Güzel ve kontrollü atılımlarda bulunabilirsiniz. Ama yine de ayağınızı yorganınıza göre uzattığınıza emin olun
Başak
Bugün resmen dert anası olup milletin sıkıntılarına, dertlerine ortak olmayın derim. Durduk yere dert sahibi olmanın alemi yok.
Terazi
İnternette uzun uzun zaman geçirip işi gücü bir kenara atma eğiliminde olabilirsiniz. Olmayın. Konsantrasyonunuzu güçlü tutmanız gerekebilir.
Akrep
Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye kararsız kalacağınız bir günden geçmeniz olası. Bugün tam da çıkarlarınızı düşünmeniz gereken bir gün.
Yay
Yabancı dil konusunda eğitim almak için hiç de fena bir gün değil. Bu alanda eksikleriniz varsa geleceğe yatırım yapmak anlamında bunu düşünün.
Oğlak
Özellikle vergi, muhasebe, para aktarımı gibi konularda hareket almanız pek mümkün. Bunu yaparken ne olursa olsun daha dikkatli olun.
Kova
Mahkeme ve avukatlarla ilgili bir konu varsa bunu toparlamak için ideal bir gün. Görüşmelerinizi yapıp bu konuda hız alabilirsiniz.
Balık
Çalışma arkadaşlarınız ve özellikle gözetiminizde çalışan insanları hoş tutmaya bakın bugün. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarsın bugün.