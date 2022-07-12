Astrolog Murat İpek'ten 12 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Öğlene kadar Ay boşlukta, önemli karar ve işleri öğleden sonraya ertelemekte fayda var. Koç\nKendinize olan inancınız daha yoğun olabilir, inandıklarınızı savunmakta başarılı olabilirsiniz. Boğa\nEndişeye neden olan duygu ve düşüncelerden arınma vakti. Başkalarının üzerinden ilgiyi çekip kendinize odaklanarak anın tadını çıkarabilirsiniz. İkizler\nYalnız kalmak yerine sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı hassasiyet duyabilir, duygusal kararlar alabilirsiniz. Yengeç\nÇalışma isteğiniz bugün oldukça yüksek, başarılı işlere imza atabilir, saygı duyulacak hareketlerde bulunabilirsiniz. Aslan\nSosyal hayatın ve keyif veren her şeyin kollarına kendinizi bırakabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak için uygun bir gün. Başak\nEv ve aile konularında çözüme ulaştırılması gereken konularda başarılı olabilirsiniz. Duygularınızı bir yük gibi görmemelisiniz. Terazi\nAynı anda pek çok projeyi yürütmeye çalışabilir, kısa yolculuklarda bulunabilirsiniz. Akrep\nFinansal konularda şanslısınız. Aradığınız destek hayatınızdaki kadın figürlerinden gelebilir. Yay\nÇevrenizin takdir ve beğenisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Coşkulu ruh haliniz fikirlerinizi daha açık kılabilir. Oğlak\nEnerjinizi idealize ettiğiniz konulara harcayabilir, daha kapalı ancak istikrarlı ilerleyebilirsiniz. Kova\nDuygusal anlamda rahatlayabilir, arkadaşlarınızla yolculuklarda bulunabilirsiniz. Balık\nMesleki açıdan görünür bir başarı elde edebilirsiniz. İş hayatı ve özel hayat arasında denge kurmanız gerekebilir.