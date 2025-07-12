Günlük burç yorumları (12 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün motivasyonunu artırmak istiyorsan çevrendeki insanlarla zaman geçirmek sana iyi gelecek. Sosyal ortamlarda neşeli halinle dikkat çekiyorsun ama bazen gereğinden fazla dürüst olman küçük kırgınlıklara yol açabilir. Yine de samimiyetin sayesinde çoğu kişi seni anlıyor. İşle ilgili konuları bir kenara bırakmakta zorlanabilirsin ama hafta sonu kendini tamamen rahatlatmalısın. Aşk hayatında cesaretin dikkat çekici olabilir. Bir adım atmak istiyorsan zaman bugün olabilir. İlişkisi olanlar için keyifli bir sürpriz veya spontane bir gezi ufukta görünüyor. Bugün senin için içtenlik, cesaret ve hareketin günü olacak.