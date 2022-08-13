Astrolog Murat İpek'ten 13 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay, Balık burcuna geçti. İdealist ve fanatik tutumlar kafanıza koyduğunuzu yapabileceğinizin habercisi.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nİnzivaya çekilmek isteyebilir, içsel dünyanızla baş başa vakit geçirebilirsiniz. Boğa\nKalıcı hedeflerin peşine düşebilir, arkadaşlarınızdan inisiyatif alacağınız toplantılar dizenleyebilirsiniz. İkizlerEğitim ve kariyer hayatına ebeveynlerinizden destek görebilirsiniz. İlhamınızı doğru şekilde yönlendirecek aktivitelerde bulunabilirsiniz. YengeçYeni eğitimler ve yeni yollar yapma fikrinin cazibesine kapılabilirsiniz. Olumlu görüşmeler yapabilirsiniz. Aslan Duygusal anlamda derinliğe ihtiyacınız olabilir, romantik paylaşımlarda bulunmak için istekli olabilirsiniz. BaşakÖzel hayatınızda sizi dengeleyecek ve merhamet edecek konuşmalarda bulunabilirsiniz. TeraziRutinlerinizde değişikliğe gidebilir, her zamanki çizginizin dışına çıkabilirsiniz. AkrepAşk hayatında hareketlenmeler olabilir, karşı cinsin ilgisini çekebileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. YayEv ve aile yaşamında gidermeniz gereken ikilikler olabilir, adil ve tarafsız tavrınızı göstereceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. OğlakKısa yolculuklar edebilir, farklı mekan ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. Su kenarında olmak iyi hissettirebilir. KovaDuygusal anlamda iyi hissettirecek maddi harcamalar yapabilir, kişisel gelişiminizle ilgilenebilirsiniz. BalıkSezgisel algılayışınız her zamankinden daha güçlü olabilir, telepati yaparcasına konuşmadan anlaşabilirsiniz.