Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 00:08

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 1

Merkür de Oğlak burcuna geçiyor.

Aklımız daha fazla yerçekimini fark edecek. Yani duygulardan çok gerçekler odağımızda olacak.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 2

Koç

Bugün hem kişisel hem de finansal yaşamınızda olumlu gelişmeler olabilir. O nedenle gelebilecek teklifleri iyi değerlendirin.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 3

Boğa

Mesleki kararlarınızı sağlam tavsiyelere dayanarak verin. Duygularınızın kararının önüne geçmesine izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 4

İkizler

2022 de ortak yapılacak işleri yeniden değerlendirmek için toplantılar yapabilirsiniz. Konuşmak için harika bir gün.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Bugün harcamalarınızı düşük ama hedeflerinizi yüksek tutun. Evet birçok anlamda para önemli ve fakat fikirler çoğu zaman paradan daha değerlidir.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bugün güne erken başlayın ve iş listenizdeki her şeyi tamamlayana kadar durmayın. Güveninizi artıracak şeyler yapın derim.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 7

Başak

Aksiyonun olduğu yerde olun ve yolunuza çıkan her türlü zorluğu memnuniyetle karşılayın derim bugün. Enteresan bir gün yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 8

Terazi

Şimdi yavaşlama zamanı değil! Bunun yerine sahip olduğunuz ve sunmaya istekli olduğunuz şeylerle ilgili hareket almanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bugün maddi konuda aklınızdakini yapmaktan vazgeçmeyin, ama ödeyebileceğiniz kadar harcayın, sonra kredi kartı için para ararsınız.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün ticari bir kafayla hareket ederseniz harika fırsatlar önünüze pek âlâ çıkabilir. Ayrıca mesleki etkinliklere katılırsanız ilginç bilgiler bulacaksınız.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 11

Oğlak

İş veya arkadaşlar arasında gelişen bir tartışmadan uzak durun, çünkü kan davasına dönüşebilir. Fiziksel aktivite olumlu değişiklikler getirecektir size.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 12

Kova

Bugün hızlı karar verin ve hızlı hareket edin. Boş zaman geçirmek bela açabilir başınıza. Bir yol haritası çizin derim.

Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021) - 13

Balık

Bırakın herkes kendi bacağından asılsın kendi çengeline. Yardımlarınız verdiğiniz akıllar ciddiye alınmıyorsa koyverin gitsin.

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