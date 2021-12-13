Günlük burç yorumları (13 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 00:08
Merkür de Oğlak burcuna geçiyor.
Aklımız daha fazla yerçekimini fark edecek. Yani duygulardan çok gerçekler odağımızda olacak.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün hem kişisel hem de finansal yaşamınızda olumlu gelişmeler olabilir. O nedenle gelebilecek teklifleri iyi değerlendirin.
Boğa
Mesleki kararlarınızı sağlam tavsiyelere dayanarak verin. Duygularınızın kararının önüne geçmesine izin vermeyin.
İkizler
2022 de ortak yapılacak işleri yeniden değerlendirmek için toplantılar yapabilirsiniz. Konuşmak için harika bir gün.
Yengeç
Bugün harcamalarınızı düşük ama hedeflerinizi yüksek tutun. Evet birçok anlamda para önemli ve fakat fikirler çoğu zaman paradan daha değerlidir.
Aslan
Bugün güne erken başlayın ve iş listenizdeki her şeyi tamamlayana kadar durmayın. Güveninizi artıracak şeyler yapın derim.
Başak
Aksiyonun olduğu yerde olun ve yolunuza çıkan her türlü zorluğu memnuniyetle karşılayın derim bugün. Enteresan bir gün yaşayabilirsiniz.
Terazi
Şimdi yavaşlama zamanı değil! Bunun yerine sahip olduğunuz ve sunmaya istekli olduğunuz şeylerle ilgili hareket almanız iyi olur.
Akrep
Bugün maddi konuda aklınızdakini yapmaktan vazgeçmeyin, ama ödeyebileceğiniz kadar harcayın, sonra kredi kartı için para ararsınız.
Yay
Bugün ticari bir kafayla hareket ederseniz harika fırsatlar önünüze pek âlâ çıkabilir. Ayrıca mesleki etkinliklere katılırsanız ilginç bilgiler bulacaksınız.
Oğlak
İş veya arkadaşlar arasında gelişen bir tartışmadan uzak durun, çünkü kan davasına dönüşebilir. Fiziksel aktivite olumlu değişiklikler getirecektir size.
Kova
Bugün hızlı karar verin ve hızlı hareket edin. Boş zaman geçirmek bela açabilir başınıza. Bir yol haritası çizin derim.
Balık
Bırakın herkes kendi bacağından asılsın kendi çengeline. Yardımlarınız verdiğiniz akıllar ciddiye alınmıyorsa koyverin gitsin.