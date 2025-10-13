Günlük burç yorumları (13 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün sınırlarınızı çizmek ve başkalarının etkisinden uzak kararlar almak sizin için önemli hale gelebilir. Özellikle iş ortamında üzerinize düşmeyen sorumlulukları sırtlanma eğiliminiz varsa, artık “hayır” demenin vakti geldi. Zihinsel olarak kendinizi fazla yorduğunuz konulara karşı içsel bir temizlik yapma zamanı. Spor, doğa yürüyüşü ya da sessizlikle geçirilen bir saat bile enerjinizi tazeleyecektir. Maddi konularda netlik kazanmak istiyorsanız, belirsiz veya ertelenmiş anlaşmaları yeniden masaya yatırmak faydalı olur. Bugün kendinizi korumak, başkalarına faydalı olmanın ilk adımı olabilir.