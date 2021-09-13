Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021

Astrolog Murat İpek'ten 13 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

13.09.2021 - 00:09

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 1

Duygular şelale, mantık şahane!

Aklınız para için 'Hadi' derken, duygularınız hala tatilde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 2

Koç

Bugün birilerine bir şey anlatıp, ikna etmeye kalkışmayın çünkü çok başarılı bir performansınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 3

Boğa

Devlet daireleri ile işiniz varsa derin soluklar alarak ve “Ya sabır” diyerek işinizi halletmeye bakın. Bu anlamda sevimsiz bir gün.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 4

İkizler

Gergin bir gün yaşamanız mümkün, tam tersi relaks bir günden de geçebilirsiniz. Bunu tamamen ruhsal yapınız anlatacak. Olumlu olun.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 5

Yengeç

Sağlığınızla ilgili bugün bir şeyler yapmanız gerekiyorsa geciktirmeden yapın yapacaklarınızı. Sağlık ertelemeye gelmez.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 6

Aslan

Aşk konusunda özellikle  sevdiğiniz uzaktaysa ona ulaşmak veya iletişime geçmeniz için ideal bir gün.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 7

Başak

Ailenizle ilgili bir iş veya para konusu varsa bugün konuyu artık masaya yatırıp altından kalkmanız için fırsatlar çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 8

Terazi

Eğitimle ilgili sizin veya çevrenizdekilerin bir işi gücü varsa halledebilirsiniz ya da çözüm için yardımcı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 9

Akrep

Maddi anlamda sizden büyük birilerinden yardım almanız veya konuyu çözümlemek adına hareket almanız mümkün. Yapın bir şeyler.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 10

Yay

Eğer bu aralar mal, mülk, taşınma, kiralama gibi mevzularınız varsa hareket alın ama olabildiğince yorganınıza göre uzatın ayağınızı.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 11

Oğlak

Kafanızın arkasında özel hayatınızla ilgili konular dönüp dolaşabilir çok fazla gitmeyin üstünüze. Her şey olacağına varıyor.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 12

Kova

Sosyal çevreniz sizden yardım isteyebilir veya bazı harcamalarda bulunmanızı talep edebilir. Paranıza dikkat ettiğiniz sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021 - 13

Balık

Bugün işten atılmamaya, anlaşmaları sözleşmemeleri fes etmemeye gayret ettiğiniz sürece bir sorun yaşamazsınız.

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