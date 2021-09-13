Günlük burç yorumları - 13 Eylül 2021

13.09.2021 - 00:09
Duygular şelale, mantık şahane!
Aklınız para için 'Hadi' derken, duygularınız hala tatilde olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün birilerine bir şey anlatıp, ikna etmeye kalkışmayın çünkü çok başarılı bir performansınız olmayabilir.
Boğa
Devlet daireleri ile işiniz varsa derin soluklar alarak ve “Ya sabır” diyerek işinizi halletmeye bakın. Bu anlamda sevimsiz bir gün.
İkizler
Gergin bir gün yaşamanız mümkün, tam tersi relaks bir günden de geçebilirsiniz. Bunu tamamen ruhsal yapınız anlatacak. Olumlu olun.
Yengeç
Sağlığınızla ilgili bugün bir şeyler yapmanız gerekiyorsa geciktirmeden yapın yapacaklarınızı. Sağlık ertelemeye gelmez.
Aslan
Aşk konusunda özellikle sevdiğiniz uzaktaysa ona ulaşmak veya iletişime geçmeniz için ideal bir gün.
Başak
Ailenizle ilgili bir iş veya para konusu varsa bugün konuyu artık masaya yatırıp altından kalkmanız için fırsatlar çıkabilir.
Terazi
Eğitimle ilgili sizin veya çevrenizdekilerin bir işi gücü varsa halledebilirsiniz ya da çözüm için yardımcı olabilirsiniz.
Akrep
Maddi anlamda sizden büyük birilerinden yardım almanız veya konuyu çözümlemek adına hareket almanız mümkün. Yapın bir şeyler.
Yay
Eğer bu aralar mal, mülk, taşınma, kiralama gibi mevzularınız varsa hareket alın ama olabildiğince yorganınıza göre uzatın ayağınızı.
Oğlak
Kafanızın arkasında özel hayatınızla ilgili konular dönüp dolaşabilir çok fazla gitmeyin üstünüze. Her şey olacağına varıyor.
Kova
Sosyal çevreniz sizden yardım isteyebilir veya bazı harcamalarda bulunmanızı talep edebilir. Paranıza dikkat ettiğiniz sürece sorun yok.
Balık
Bugün işten atılmamaya, anlaşmaları sözleşmemeleri fes etmemeye gayret ettiğiniz sürece bir sorun yaşamazsınız.