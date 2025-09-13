Günlük burç yorumları (13 Eylül 2025)

Yengeç: Bugün içsel dengeniz bozulabilir. Ruhsal olarak kendinizi yorgun hissetseniz de, bunu bastırmak yerine fark edip dinlenmeye odaklanmalısınız. Aşk hayatında duygusal beklentileriniz karşılanmadığında içine kapanmak yerine açık iletişim kurmak daha sağlıklı olur. İş hayatında ise sorumluluklar sizi biraz bunaltabilir. Her şeyi siz yapamazsınız; paylaşmayı öğrenmek bugün sizin için ders niteliğinde olacak. Maddi olarak ise borçlar ya da ertelenen ödemeler yeniden gündeme gelebilir.