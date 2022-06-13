Günlük burç yorumları (13 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 00:09
Ay Yay burcuna geçti. Gelişime açık, esnek ve iyimser bir ruh halinde olabilirsiniz. Detaylardan ziyade bütüne odaklanmanız olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bir hevesle uzun vadeli planlar yapmamakta yarar var. Kalıcılık için daha kapsamlı düşünce birlikleri gerekli.
Boğa
Duygusal deneyimlerinizin yoğunluğu artabilir, kendinizi ve yaşadıklarınızı sorgulayabilirsiniz.
İkizler
Olumlu yüzleşmeler yaşanabilir, eşiniz veya partnerinizle daha yakın duygusal temaslar kurabilirsiniz.
Yengeç
Kendinizi arka plana ittiğiniz konularda başkalarıyla çatışabilir, yeni bir arayış içine girebilirsiniz.
Aslan
Kendinizi tam da olduğunuz gibi yansıtabilir, bundan keyif alabilirsiniz. İşine gelmeyen kişilerle yolları ayırmak söz konusu olabilir.
Başak
Konfor alanı sunan alışkanlıklarınızın sizi ileriye götürmediği gerçeğini idrak edebileceğiniz gelişmeler söz konusu.
Terazi
Günlük konuşmalarınızda bile derinlik ve bilgelik sergilemeniz mümkün. Yüzeysel ilişkilerden uzak kalmayı seçebilirsiniz.
Akrep
Geçmişten beri anlamlı ve değerli gelen eşyalara sahip olmak önemli olabilir. Ancak duygusal kaynaklı harcamaların ölçüsünü kaçırmamalısınız.
Yay
Kişisel değer ve yargılarınız ön planda olabilir. Bundan dolayı büyük kararlar alırken objektif tutum sergilemeye çalışabilirsiniz.
Oğlak
Sosyalleşme isteğiniz azalabilir. Güven duyduğunuz ve sevgi beslediğiniz insanlarla paylaşımda bulunmayı deneyebilirsiniz.
Kova
Çevrenizde gerçekleşen olaylara duyarsız kalmak istemeyebilir, yön veren ve değiştiren kişi olmak isteyebilirsiniz.
Balık
Çalıştığınız gruplarda ilişkilerinizi geliştirebilir, zorunlulukları avantaja çevirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.