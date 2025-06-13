Günlük burç yorumları (13 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün enerjini planlı bir şekilde kullanman gerekiyor çünkü dağınıklık seni verimsiz kılabilir. Sabah saatlerinde işler yolunda gitmese de gün ilerledikçe kontrolü eline alacaksın. Karar mekanizmalarında baskın olman bazılarını rahatsız edebilir ama sen dürüstlüğünle öne çıkacaksın. Her şeye hazırlıklı ol ama tepkilerini yönetmeyi unutma. Güç sende ama dengeyi korumak esas mesele.