Günlük burç yorumları (13 Haziran 2025)

Akrep

Derin duyguların, iç hesaplaşmaların ve sezgilerin ön planda olduğu bir gün. Gizli kalan konular açığa çıkabilir, bu da seni şaşırtabilir ama aynı zamanda bazı taşları yerine oturtur. İş yaşamında ise net konuşmalar yapman gerekebilir, dolaylı ifadeler bugün sana yaramaz. Aşk hayatında tutku ve yoğunluk dikkat çekiyor. Partnerinle arandaki elektrik artabilir ama bu gerginlik de doğurabilir. Yalnızsan, gizemli biri seni etkileyebilir. Ancak hemen açılmaktansa gözlemlemeyi tercih et. Bugün her şeyin görünmeyen yüzüyle ilgileniyorsun. Sessizlik içinde pek çok şey çözülür.