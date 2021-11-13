Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.11.2021 - 06:48

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 1

Merkür şimdi de Uranüs’e kafa tutuyor!

Hız, adrenalin, heyecan… Tamam iyi güzel de gökyüzü bunlar için hiç de iyi durmuyor. Kazalara dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 2

Koç

Bugün bazı yoğun deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu yoğunluk katmanında insanlarla iş birliği yapın. Yoksa gün bitmez!

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 3

Boğa

Günün enerjisini arttırarak güçlü bağlar oluşturun. Kendin için ayağa kalkman gerektiğini biliyorsun. Hadi kalk ama!

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 4

İkizler

Herkesten öğrenecek önemli bir şey var. Yetki vermekte utanılacak bir şey yok; aslında, bu anlayışlı bir yönetici olmanın işaretidir.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Profesyonel ama sert olun ve insanların kuma çizdiğiniz çizgiyi aşmasına izin vermeyin. Ya da müsaade edin sonra oturur çalışırsınız.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 6

Aslan

Duygular bugün bunaltıcı olabilir, Kendinizi rahat bırakmadığınız sürece hem siz, hem de çevreniz rahatsız olacak.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 7

Başak

Yardımsever ve destekleyici olma içgüdüsü bugün geri tepebilir, başka birinin sorunlarını nasıl çözeceğinizi tam olarak biliyor olabilirsiniz

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 8

Terazi

Sürekli değişen ruh halinizi düzene koymak için programınızda biraz gevşek kalmaya çalışın. Yani tembellik yapın.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 9

Akrep

Enerjinizi kendi bitmemiş işlerinizin bir kısmını ele almaya çevirin. Bugün büyük adımlar atabilirsiniz!

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 10

Yay

Acil bir son teslim tarihine takılırsanız, zihninizi boşaltmak ve stresi atmak için küçük molalar verin.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 11

Oğlak

İşin püf noktası, kafanız karışmadan önce ayırt etme yeteneğinizi kullanmaktır. Bu da daha dikkatli olmanızı gerektirebilir.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 12

Kova

İş yükünüz kontrolden çıktığında, kendinizi yıpratmaktansa gururunuzu bir kenara bırakıp yardım almak daha iyidir.

Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021) - 13

Balık

Her alanda hızınızı artırın. Motivasyon koyun kendinize. En azından bu şekilde kendinizi bunaltmazsınız.

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