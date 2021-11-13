Günlük burç yorumları (13 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 13.11.2021 - 06:48
Merkür şimdi de Uranüs’e kafa tutuyor!
Hız, adrenalin, heyecan… Tamam iyi güzel de gökyüzü bunlar için hiç de iyi durmuyor. Kazalara dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün bazı yoğun deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu yoğunluk katmanında insanlarla iş birliği yapın. Yoksa gün bitmez!
Boğa
Günün enerjisini arttırarak güçlü bağlar oluşturun. Kendin için ayağa kalkman gerektiğini biliyorsun. Hadi kalk ama!
İkizler
Herkesten öğrenecek önemli bir şey var. Yetki vermekte utanılacak bir şey yok; aslında, bu anlayışlı bir yönetici olmanın işaretidir.
Yengeç
Profesyonel ama sert olun ve insanların kuma çizdiğiniz çizgiyi aşmasına izin vermeyin. Ya da müsaade edin sonra oturur çalışırsınız.
Aslan
Duygular bugün bunaltıcı olabilir, Kendinizi rahat bırakmadığınız sürece hem siz, hem de çevreniz rahatsız olacak.
Başak
Yardımsever ve destekleyici olma içgüdüsü bugün geri tepebilir, başka birinin sorunlarını nasıl çözeceğinizi tam olarak biliyor olabilirsiniz
Terazi
Sürekli değişen ruh halinizi düzene koymak için programınızda biraz gevşek kalmaya çalışın. Yani tembellik yapın.
Akrep
Enerjinizi kendi bitmemiş işlerinizin bir kısmını ele almaya çevirin. Bugün büyük adımlar atabilirsiniz!
Yay
Acil bir son teslim tarihine takılırsanız, zihninizi boşaltmak ve stresi atmak için küçük molalar verin.
Oğlak
İşin püf noktası, kafanız karışmadan önce ayırt etme yeteneğinizi kullanmaktır. Bu da daha dikkatli olmanızı gerektirebilir.
Kova
İş yükünüz kontrolden çıktığında, kendinizi yıpratmaktansa gururunuzu bir kenara bırakıp yardım almak daha iyidir.
Balık
Her alanda hızınızı artırın. Motivasyon koyun kendinize. En azından bu şekilde kendinizi bunaltmazsınız.